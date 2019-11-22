Рижский блогер Lee Kei о миллионах, СГД, детях и революции
TVNET продолжает рассказывать о людях из мира шоу-бизнеса, а также тех, кто часто остается в тени. В четвертом выпуске программы "В чем фишка?" мы рассказываем, о, возможно, первом ютубере-миллионере в Латвии.
Наш новый гость - популярный YouTube-блогер Lee Kei.
Он скрывает свое настоящее имя, возраст и реальные доходы, но есть слухи, что именно он стал первым ютубером-миллионером в Латвии.
Молодой человек невероятно популярен в России. Его канал DaiFiveTop насчитывает свыше 5,7 млн человек. Кроме этого, он продвигает еще два интернет-проекта, которые посвящены остросоциальным и философским темам - "Проект Koza" и "Нет драмы".
В интервью он рассказал:
- Почему подростки считают, что он заменил им родного отца;
- Что ему говорят на улице, когда встречают;
- Как он реагирует на мамочек, кричащих на своих детей;
- Что о нем знает СГД;
- Почему латвийский народ не способен на революцию.
"Я говорю общие проблемы, которые присущи любой стране", "YouTube уже давно стал желтой прессой", "Блогер блогеру рознь", "Сейчас очень много блогеров, которые просто пришли за деньгами", - сказал нам Lee Kei.
Об этом и не только смотрите в программе "В чем фишка?" на портале TVNET!
Видео: Четвертый выпуск программы "В чем фишка?"