"Я как Муму не утону!": в Сети соревнуются, создавая видео на забавную песню Лаймы Вайкуле

Самые яркие видео, отобранные Вайкуле лично, будут объединены в единый "народный" клип на песню про Муму и Герасима, а их авторы получат билеты на международный музыкальный фестиваль фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2020, который будет проходить в Юрмале с 24 по 26 июля.

Галерея: Laima Rendezvous Jurmala 2019

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно опубликовать свое авторское видео не длиннее одной минуты с хэштегами #MYMYchallenge и #MUMUchallenge в социальных сетях Facebook, Instagram или OK.ru. Звуковое сопровождение находится на официальном YouTube-канале фестиваля.

Вот лишь некоторые:



Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2020 пройдет с 24 по 26 июля, в шестой раз. Юбилейный сезон будет самым грандиозным: за три концертных дня выступят самые яркие звезды и блистательные открытия предыдущих фестивалей.

В предыдущие годы участниками фестиваля были Крис Норман, Кристине Ополайс, Хибла Герзмава, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Монс Сельмерлев, Стас Михайлов, Вахтанг Кикабидзе, Ксения Сидорова, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Нино Катамадзе, Леонид Агутин, Интарс Бусулис, Семен Слепаков, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Марио Бионди, Ума2рман, Верка Сердючка, Лолита, Sunsay, Манижа, DAGAMBA, Ренарс Кауперс, Вера Брежнева, Потап и Настя, Время и Стекло, Нани Брегвадзе, в целом - более 150 исполнителей.