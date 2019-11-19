Вт, 19.11.2019
Знаете, если бы это кино было госзаказом, мы были бы ненормально развитым государством, у нас было бы чрезмерно самокритичное, интеллигентное правительство. Юрис Курсиетис, режиссер фильма "Олег"

В Китае охотник заболел бубонной чумой; в карантине находятся 28 человек

ФОТО: AFP / Scanpix

В субботу, 16 ноября, у охотника в автономном округе Внутренняя Монголия констатирована бубонная чума, в результате в карантин помещены 28 человек, сообщает американская вещательная компания CNN. 

Как свидетельствует информация в распоряжении китайского агентства "Синьхуа", мужчина заразился бубонной чумой после того, как он поймал и съел дикого кролика.

Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы, которая редко передается от человека к человеку. Болезнью можно заразиться инфицированными блохами, а также  при контакте с тканями зараженных животных.

На минувшей неделе сообщалось, что два человека в Китае заразились легочной чумой. 

Легочная чума является самой опасной формой чумы.

Если заболевание не лечить, исход всегда оказывается летальным, указывает Всемирная организация здравоохранения.

Чума, которую вызывают бактерии, передаваемые блохами и зараженными животными, может развиваться в трех различных формах. В результате бубонной чумы лимфатические узлы опухают, септическая чума заражает кровь, а легочная чума поражает легкие.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ