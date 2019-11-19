В Китае охотник заболел бубонной чумой; в карантине находятся 28 человек

Как свидетельствует информация в распоряжении китайского агентства "Синьхуа", мужчина заразился бубонной чумой после того, как он поймал и съел дикого кролика.

Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы, которая редко передается от человека к человеку. Болезнью можно заразиться инфицированными блохами, а также при контакте с тканями зараженных животных.

На минувшей неделе сообщалось, что два человека в Китае заразились легочной чумой.

Легочная чума является самой опасной формой чумы.

Если заболевание не лечить, исход всегда оказывается летальным, указывает Всемирная организация здравоохранения.