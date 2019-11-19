Вспышка кишечной инфекции в Смилтене: на школьной кухне были нарушения гигиены

Ранее информацию о том, что в одном из корпусов Смилтенской средней школы дети заболели вирусной кишечной инфекцией, подтвердила агентству LETA и заместитель директора школы Инесе Райскума.

На прошлой неделе в четверг, 14 ноября, вечером у детей дома начались рвота и диарея, которые продолжились в пятницу утром в школе. Поэтому руководство образовательного учреждения вызвало врача-эпидемиолога и отменило мероприятие, посвященное государственному празднику.

"Для анализа были взяты пробы пищи, а также образцы смывов с поверхностей, но ответов пока не получено.

На выходных в помещениях была произведена дополнительная дезинфекция, родители были проинформированы о действиях в случае болезни ребенка", - сказала Райскума.

Директор Смилтенской средней школы Илзе Вергина сообщила, что все заболевшие дети смогут вернуться в школу только после получения справки от семейного врача о том, что они здоровы.

В корпусе учатся 314 детей, в том числе 185 учащихся начальных классов и 129 дошкольников.

По словам представителя SPKC Илзе Араи, обследование продолжается. Все заболевшие лечатся амбулаторно под наблюдением семейных врачей.

Тем временем Продовольственно-ветеринарная служба при проверке констатировала, что еда для школьников готовилась на школьной кухне, где были констатированы нарушения гигиены - в том числе при реализации мероприятий по дезинфекции, а также в гигиене персонала - мытье рук.