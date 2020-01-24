В Ригу возвращается MONATIK

MONATIK начинал свою музыкальную карьеру с видеоклипа, записанного на камеру мобильного телефона, и собственным примером доказал, что талантливому артисту важно быть еще и трудоспособным, чтобы добиться немалых успехов. Сегодня он — обладатель престижных премий в номинациях "Лучший исполнитель", "Лучший клип" и "Хит года".

MONATIK ФОТО: пресс-фото/ Элина Исмаилова

Профильные СМИ неоднократно называли его "создателем новой эры в качественной популярной музыке" и "трендсеттером танцевальной музыки".

Это не удивительно, ведь хиты MONATIK "То, от чего без ума", "Vitamin D", "Кружит", "Мокрая", "Вечность" не покидают лидирующих позиций в чартах Украины, стран СНГ и Европы. Его альбом "Звучит" назван "Лучшим альбомом" по версии музыкальной профессиональной премии YUNA.

Помимо сольных синглов, артист постоянно радует своих поклонников творческими коллаборациями с такими артистами, как Анна Седокова, LOBODA, Вера Брежнева, L`One, Quest Pistols Show и другими.

Во время проведения международного конкурса "Евровидение 2017" именно MONATIK был удостоен чести стать приглашенным артистом, открывающим конкурс. Хит "Spinning" с первого же дня стал трендом на YouTube, а выступление MONATIK – одним из самых обсуждаемых событий международного конкурса среди фанов и европейских СМИ.