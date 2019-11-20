"Сейм должен быть распущен!"

07.11.2019

ФОТО: LTV

Чтобы добиться обещанной прибавки к зарплате, медики протестуют у Сейма. Пикет организован несколькими организациями медработников. Про острую нехватку медсестер и низкие зарплаты многократно писала и Re:Baltica.

14.11.2019

ФОТО: Facebook lapa “Party Bomzis”

Общество "Власть латвийскому народу" и политическая партия "Центристская партия" в Центральной избирательной комиссии регистрируют инициативу, чтобы собрать подписи для проведения референдума о роспуске Сейма 13-го созыва.

Одним из членов правления "Власть латвийскому народу" является Игорь Лукьянов. В обществе он скорее известен по кличке "парти бомж", поскольку посещает публичные мероприятия, чтобы бесплатно поесть.

Он также является редактором сайта protesti.lv. На портале не только тиражируются материалы кремлевского новостного агентства Sputnik, но и другие очерняющие Латвию статьи.

"Центристская партия" в этом году участвовала в выборах в Европарламент, в начале списка был указан евроскептик Нормунд Гростиньш, а вторым числился представитель правой немецкой партии AFD Вальдемар Гердт, который является излюбленным "экспертом" в кремлевских СМИ. В списке партии также был указан представитель церкви "Новое поколение".

14.11.2019 Время: 12:49

Подписаться за инициативу в соцсети Facebook активно агитирует русскоязычная пресса. В том числе портал BB, Press, даугавпилсское издание Gorod и "Sputnik Латвия: новости Балтии". Публикациями всех страниц в общей сложности поделились около 3000 человек.

ФОТО: Press.lv и Gorod.lv

14.11.2019 Время: 13:36

Призыв подписаться на своей странице размещает "Центристская партия" и ее члены Эдвин Пуке и Нормунд Гростиньш. Призыв публикуется и на связанных с упомянутыми аккаунтами страницах. Стоит добавить, что количество их подписчиков сравнительно ничтожно.

14.11.2019 Время: 15:33

Страницы в Facebook Latvija par Lembergu ("Латвия за Лембергса") и Runā Lembergs ("Говорит Лембергс") перепечатывают январское видео, где Айвар Лембергс говорит, что нужно распустить Сейм. У обеих страниц вместе около 10 000 подписчиков.

ФОТО: Runā Lembergs

15.11.2019

"СЕЙМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПУЩЕН" Посредством нескольких страниц на Facebook активизировался и профессиональный протестующий Валентин Еремеев - "Фронт народной власти", "Бойкот повышению цен на топливо", "Бойкот", "Останови экоцид 5G". У страниц в целом около 22 000 подписчиков.

ФОТО: Бойкот повышению цен на бензин

15.11.2019

Начался сбор подписей. До конца дня свои подписи оставили 7919 человек.

16.11.2019 Время: 9:19

На своей странице в Facebook с 30 000 подписчиков призыв подписаться публикует и депутат Алдис Гобземс. Записью поделились 1400 человек. Его публикацию распространяют и связанные с ним страницы Tautas priekšstāvji – Taisnīguma cīnītāji ("Представители народа - Борцы за правду"), Alda Gobzema atbalsta grupa ("Группа поддержки Алдиса Гобземса").

ФОТО: страница Алдиса Гобземса в Facebook

16.11.2019 Время: 10:53

Увидев, что эта новость привлекает аудиторию, подключились и так называемые кликбейт-страницы, целью которых является увеличение числа подписчиков, чтобы заработать с Google-реклам.

Конкретную сеть формируют такие страницы как Rakstu bibliotēka ("Библиотека статей"), Mirklis Tev ("Момент для тебя"), Viss ģimenei ("Все для семьи"), Labais ("Неплохо") и Uzsmaidi.lv. В целом у этих аккаунтов насчитывается около 180 000 подписчиков.

ФОТО: Uzsmaidi.LV

16.11.2019 Время: 14:23

Подключилась и страница Gaismas tīmeklis ("Сеть света"), которая пугала введением 5G в Латвии. На ней был опубликован видео-урок "Как подписаться за роспуск Сейма за 40 секунд?". Видео посмотрели 125 000 человек, а поделились им 5500 пользователей.

ФОТО: Gaismas Tīmeklis

16.11.2019

Активно подключается и основатель фирмы Memory Water по продаже воды Янис Плявиньш. Стоит напомнить, что после последних выборов KNAB его наказал за скрытую рекламу KPV LV.

ФОТО: страница Яниса Плявиньша в Facebook

16.11.2019

До конца дня подписались 17 203 человек.

19.11.2019

До середины дня подписались 29 000 человек.