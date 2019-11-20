Остановлена очередная трагедия: в Нидерландах обнаружена фура с 25 мигрантами

Во вторник, 19 ноября, на пароме, который шел из Нидерландов в Великобританию, в рефконтейнере были найдены 25 мигрантов, сообщает AFP. Все найденные люди живы.
Грузовой контейнер, который вышел из порта Влардинген у Роттердама в британский Феликстоу, вернулся в Нидерланды, когда экипаж корабля нашел нелегальных пассажиров.
Найденных в контейнере мигрантов в порту осмотрели медики, двое из них были доставлены в больницу из-за возможного переохлаждения, а остальные были переданы полиции.
Месяц назад в Великобритании в рефконтейнере грузовика было обнаружено 39 тел вьетнамских иммигрантов.
Фирма-оператор грузового парома DFDS Seaways сообщила, что мигранты были взяты на борт грузовым рефрижераторным автомобилем, водитель которого задержан.
Национальность найденных мигрантов неизвестна.
Мэр Влардингена Аннемик Етен сообщила, что "все больше" людей пытаются тайно пересечь Ла-Манш и их не останавливает даже судьба умерших вьетнамских мигрантов.
Кроме того во вторник пограничная полиция Нидерландов задержала автобус с 65 гражданами Молдовы, которые планировали просить убежища.
Галерея: Кадры из Влардингена