Ср, 20.11.2019
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Остановлена очередная трагедия: в Нидерландах обнаружена фура с 25 мигрантами

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник, 19 ноября, на пароме, который шел из Нидерландов в Великобританию, в рефконтейнере были найдены 25 мигрантов, сообщает AFP. Все найденные люди живы. 

Грузовой контейнер, который вышел из порта Влардинген у Роттердама в британский Феликстоу, вернулся в Нидерланды, когда экипаж корабля нашел нелегальных пассажиров.

Найденных в контейнере мигрантов в порту осмотрели медики, двое из них были доставлены в больницу из-за возможного переохлаждения, а остальные были переданы полиции. 

Месяц назад в Великобритании в рефконтейнере грузовика было обнаружено 39 тел вьетнамских иммигрантов

Фирма-оператор грузового парома DFDS Seaways сообщила, что мигранты были взяты на борт грузовым рефрижераторным автомобилем, водитель которого задержан. 

ФОТО: EPA/Scanpix

Национальность найденных мигрантов неизвестна.

Мэр Влардингена Аннемик Етен сообщила, что "все больше" людей пытаются тайно пересечь Ла-Манш и их не останавливает даже судьба умерших вьетнамских мигрантов. 

Кроме того во вторник пограничная полиция Нидерландов задержала автобус с 65 гражданами Молдовы, которые планировали просить убежища. 

Галерея: Кадры из Влардингена

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