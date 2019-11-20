Остановлена очередная трагедия: в Нидерландах обнаружена фура с 25 мигрантами

Грузовой контейнер, который вышел из порта Влардинген у Роттердама в британский Феликстоу, вернулся в Нидерланды, когда экипаж корабля нашел нелегальных пассажиров.

Найденных в контейнере мигрантов в порту осмотрели медики, двое из них были доставлены в больницу из-за возможного переохлаждения, а остальные были переданы полиции.

Месяц назад в Великобритании в рефконтейнере грузовика было обнаружено 39 тел вьетнамских иммигрантов.

Фирма-оператор грузового парома DFDS Seaways сообщила, что мигранты были взяты на борт грузовым рефрижераторным автомобилем, водитель которого задержан.

ФОТО: EPA/Scanpix

Национальность найденных мигрантов неизвестна.

Мэр Влардингена Аннемик Етен сообщила, что "все больше" людей пытаются тайно пересечь Ла-Манш и их не останавливает даже судьба умерших вьетнамских мигрантов.

Кроме того во вторник пограничная полиция Нидерландов задержала автобус с 65 гражданами Молдовы, которые планировали просить убежища.