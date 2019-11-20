Это протест: "Золитуде 21.11" в этом году не будет проводить мероприятия памяти жертв трагедии

Вместо этого представители "Золитуде 21.11" в четверг, 21 ноября, в 17:30 соберутся на месте трагедии, скорее всего, с плакатами, которые использовались во время акции протеста у здания Пардаугавского суда в Риге в октябре этого года.

"Ничего за этот месяц не изменилось, никакой реакции на пикет не последовало. Суд отложен, а министр юстиции ничего нам не объяснил", - сказала представитель общества, заявив, что решение не проводить мемориальное мероприятие является повторным протестом со стороны "Золитуде 21.11".

По словам Лочмеле-Луневой, на месте трагедии соберутся "те, кто считает это своим долгом".

В настоящее время из публичных должностных лиц о своем присутствии общество проинформировал только председатель Рижской думы Олег Буров.

Как сообщалось, 21 октября около 20 человек собрались у здания Пардаугавского суда в Риге для участия в акции общества пострадавших в золитудской трагедии "Золитуде 21.11", которая была организована, поскольку члены общества считают, что рассмотрение дела в суде затягивается.

В заявлении для средств массовой информации общество подчеркивало, что "судебное разбирательство по делу о трагедии в Золитуде все еще находится на стадии рассмотрения в суде первой инстанции, и в 2019 году по нему не было достигнуто существенного прогресса".

Пикетчики держали плакаты с надписями "Как долго мы будем ждать приговора?", "Шесть лет прошло, вердикта нет! Как долго будем ждать?", "Когда закончится этот суд?" и др.

У здания Пардаугавского суда в Риге прошла акция общества "Золитуде 21.11" ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Как сообщалось ранее, для обвиняемых по делу о золитудской трагедии прокуратура требует тюремного заключения на сроки от 5 до 7,5 лет, а также запрета выполнять конкретные должностные обязанности сроком на 5 лет.

Для инженера-строителя Ивара Сергетса, строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша прокуроры потребовали заключения на 7 лет и 6 месяцев.

Заключения на 5 лет прокуроры потребовали для трех тогдашних сотрудников Рижского строительного управления - заместителя начальника строительной инспекции Яниса Балодиса, эксперта отдела строительного надзора Марики Трейи и замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой.

Такого же срока прокуроры требуют для сотрудницы Maxima Latvija Инны Шуваевой, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

Также ко всем обвиняемым прокуратура просит применить запрет на выполнение прежних обязанностей сроком на 5 лет.

Прокуратура требует также оштрафовать спроектировавшую здание "Maxima" архитектурную фирму "Kubs" на сумму 200 минимальных месячных зарплат, предприятие "CM Consulting", проводившее надзор за строительством здания, - на сумму 200 минимальных месячных зарплат, строительную компанию "Re&Re" - на сумму 6000 минимальных месячных зарплат, а компанию "Maxima Latvija" - на сумму 2000 минимальных зарплат.

Принимая во внимание размер минимальной месячной зарплаты на сегодняшний день, компания "Re&Re" должна была бы заплатить штраф в размере 2,58 млн евро, "Maxima Latvija" - 860 000 евро, остальные - штраф в размере 86 000 евро.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека. По мнению строительных экспертов, трагедия произошла из-за неправильно рассчитанной нагрузки кровельных конструкций.