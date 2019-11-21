Чт, 21.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

Внук Пугачевой прыгнул с небоскреба в Дубае

Никита Пресняков

ФОТО: https://www.instagram.com/npresnyakov/?hl=en

28-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отправился с супругой в ОАЭ. Во время своего пребывания в Дубае пара решилась на смелый поступок. 

Никита Пресняков и его жена Алена Краснова вместе прыгнули с небоскреба в Дубае.

Видеороликом происходящего музыкант поделился на своей странице в Instagram. Молодой человек также рассказал, что это было не так уж и страшно.

"Веселая штучка в Дубае, не сказал бы что захватывает от скорости, но если представить, что ничего не держит, то ощущение будто летишь между зданий как супермен! Алена Краснова ехала параллельно со мной на соседнем тросе", - написал он в соцсетях. 

Подписчики Никиты отметили, что молодой человек невероятно смелый, раз решился на такое:

"Смело", "Круто", "Да, вот это эмоции", "В штаны можно навалить от страх", "Здорово! Но я бы побоялась", - писали фолловеры. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ