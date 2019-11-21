Внук Пугачевой прыгнул с небоскреба в Дубае

28-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отправился с супругой в ОАЭ. Во время своего пребывания в Дубае пара решилась на смелый поступок.
Никита Пресняков и его жена Алена Краснова вместе прыгнули с небоскреба в Дубае.
Видеороликом происходящего музыкант поделился на своей странице в Instagram. Молодой человек также рассказал, что это было не так уж и страшно.
"Веселая штучка в Дубае, не сказал бы что захватывает от скорости, но если представить, что ничего не держит, то ощущение будто летишь между зданий как супермен! Алена Краснова ехала параллельно со мной на соседнем тросе", - написал он в соцсетях.
Подписчики Никиты отметили, что молодой человек невероятно смелый, раз решился на такое:
"Смело", "Круто", "Да, вот это эмоции", "В штаны можно навалить от страх", "Здорово! Но я бы побоялась", - писали фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Веселая штучка в Дубае, не сказал бы что захватывает от скорости, но если представить что ничего не держит, то ощущение будто летишь между зданий как супермэн! @alenaakrasnova ехала параллельно со мной на соседнем тросе 😝 🎵 - Multiverse - Way Up #zipline #extreme #dubai