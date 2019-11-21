Чт, 21.11.2019
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В Британии для борьбы с наводнениями задействуют бобров

Бобер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В Великобритании в два места снова привезли бобров, чтобы те боролись с наводнением, сообщил Национальный фонд Великобритании.

Евразийских бобров планируется выпустить в двух местах на юге Англии в начале следующего года, отметил фонд, защищающий исторические и природные богатства Великобритании. 

"Построенные бобрами плотины будут держать воду в сухие периоды, помогут уменьшить внезапные наводнения вниз по течению, уменьшить эрозию, улучшит качество воды", - сообщил руководитель проекта в одном из мест Бен Эрдли.

Бобров выпустят в загороженных районах и эксперты будут наблюдать изменения в их местах жительства. 

Из-за чрезмерной охоты в Великобритании бобры исчезли в конце 16-го века и с того времени их снова ввозят только в некоторые места.  

В последние недели севера Англии коснулись сильные наводнения и в некоторых местах зарегистрирована самая дождливая осень в истории. 

В среду, 20 ноября, утром действовали 18 предупреждений о наводнениях и еще 58 предупреждений о возможных наводнениях.  

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