В Британии для борьбы с наводнениями задействуют бобров

Евразийских бобров планируется выпустить в двух местах на юге Англии в начале следующего года, отметил фонд, защищающий исторические и природные богатства Великобритании.

"Построенные бобрами плотины будут держать воду в сухие периоды, помогут уменьшить внезапные наводнения вниз по течению, уменьшить эрозию, улучшит качество воды", - сообщил руководитель проекта в одном из мест Бен Эрдли.

Бобров выпустят в загороженных районах и эксперты будут наблюдать изменения в их местах жительства.

Из-за чрезмерной охоты в Великобритании бобры исчезли в конце 16-го века и с того времени их снова ввозят только в некоторые места.

В последние недели севера Англии коснулись сильные наводнения и в некоторых местах зарегистрирована самая дождливая осень в истории.