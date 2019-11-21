Рижский фестиваль "День рождения Шерлока Холмса" получил гран-при престижной премии в сфере туризма

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году, как отраслевая награда, присуждаемая за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм). Среди номинаций конкурса: "Лучшее туристическое событие в области культуры", "Лучшее туристическое событие в области спорта", "Лучшее событие в области гастрономического туризма", "Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал" и многие другие.

ФОТО: Пресс-фото

Всего на Russian Event Awards 2019 года было заявлено 683 проекта из 72 регионов России. В финал премии были приглашены 262 проекта из 60 регионов. В экспертный совет премии и жюри вошли представители туристической отрасли, предприниматели, эксперты в области маркетинговых коммуникаций, а также деятели культуры, науки и искусства.

"Это действительно большая честь получить такую высокую оценку нашей работы, - рассказывает Надежда Игнатане, соорганизатор праздника День рождения Шерлока Холмса, член общества Holmes&Co. – Я выполняла почетную миссию представителя нашего проекта на этом масштабном мероприятии и была счастлива получить столько восторженных отзывов от коллег и специалистов. Нас, в свою очередь, тоже часто приглашают в качестве специальных гостей и экспертов для обмена опытом на различные коммуникационные площадки и в Латвии и за рубежом. Этот приз станет великолепным мотивирующим фактором, чтобы и дальше развивать и совершенствовать наше мероприятие".

"День рождения Шерлока Холмса" ФОТО: Пресс-фото

Фестиваль День рождения Шерлока Холмса создавался в 2012 году как интеграционный, культурный, туристический комплекс мероприятий для гостей и жителей Латвии.

Проект стал уникальным – именно наш город стал первым в мире, где празднуется день рождения самого известного литературного героя. Благодаря празднику Рига стала еще заметнее и интереснее для туристов со всего мира.

Кроме того, это событие формирует позитивный имидж столицы как мультикультурного и интеллектуального города. За 8 лет праздник посетило более 20000 зрителей, среди которых многочисленные туристы из разных стран мира, а репортажи с места событий каждый год разлетаются по всему миру, включая далекую Бразилию и Австралию.

"День рождения Шерлока Холмса" ФОТО: Пресс-фото

Летом 2020 года пройдет II летняя сессия праздника, а в январе 2021 года в Риге состоится 10-е, юбилейное празднование "Дня рождения Шерлока Холмса".

День рождения Шерлока Холмса – это ежегодный костюмированный фестиваль, собирающий большое количество поклонников историй о самом известном сыщике в мире, чтобы яркой процессией пройтись по центру города и принять участие в различных тематических мероприятиях.

Большой акцент в праздничной программе сделан на культурном и образовательном аспекте: кинопоказы, экскурсии, исторические реконструкции. Все основные события для гостей праздника совершенно бесплатны. Главное условие – костюм в духе персонажей Артура Конан Дойля и праздничный настрой на целый день.

Автор идеи праздника - рижское маркетинговое агентство PR LINIJA, развитие и организацию праздника осуществляет общество Holmes&Co.