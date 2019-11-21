"Брежневу сместили!": Ирина Шейк вновь возглавила рейтинг самых сексуальных женщин России

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк второй год подряд возглавила топ самых сексуальных женщин России по версии мужского журнала Maxim.
На втором месте рейтинга разместилась актриса Любовь Аксенова, которая сместила с этой позиции исполнительницу Веру Брежневу. Супруга Константина Меладзе теперь занимает лишь 7 место.
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На третьей позиции второй год подряд находится экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Ее подруга и экс-коллега Катя Кищук замыкает десятку лидеров.
В прошлом году на четвертом месте располагалась Настя Ивлеева, но теперь блогерша упала до 18 места. Теперь ее позицию занимает Вики Одинцова, а следом за ней на пятой позиции находится Яна Кошкина.
Экс-коллега Серябкиной Елена Темникова занимает 7 место.
В топ-10 также вошла Юлия Франц и Настя Каменских. Среди двадцатки лидеров также находятся актрисы Наталья Рудова, Мария Горбань, Анна Чиповская, Екатерина Климова и Анна Седокова.
С полным списком можно ознакомиться здесь.