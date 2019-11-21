В Риге выступит самый успешный классический артист современности - Андреа Бочелли

В концерте примут участие Каунасский государственный хор и Литовский государственный симфонический оркестр.

Дирижера Карло Бернини (Carlo Bernini) и Андера Бочелли связывает многолетняя дружба и более трех десятилетий творческого сотрудничества. Музыканты познакомились в 1986 году, когда Бочелли начал брать у Бернини уроки игры на фортепиано. Позже он стал близким другом, наставником, художественным руководителем и продюсером записей Андера Бочелли.

Одним из гостей концерта станет сопрано Франческа Майончи (Francesca Maionchi). Несмотря на то, что исполнительница лишь в 2018 году окончила оперное образование, она уже получила многие престижные награды и выступала на различных сценах в Италии и других странах.

В 2017 году она исполнила партию Мими в опере «Богема» Дж. Пуччини и в том же году дебютировала в Венской филармонии, исполнив арии и дуэты из таких опер, как "Джанни Скикки" Дж.Пуччини и "Травиата" Дж.Верди.

Уроженка Тосканы Ilarija Della Bidia уже знакома латвийской публике по совместному выступлению с Андреа Бочелли в 2017 году. Исполнительница имеет классическое академическое музыкальное образование, однако, успешно исполняет произведения различных стилей, в том числе современную популярную музыку. С 2011 года в качестве приглашенного гостя она принимает участие в концертах Анрдреа Бочелли.

На концерте в "Арена Рига" выступит также украинская скрипачка Анастасия Петришак. В возрасте 11 лет она переехала жить в Италию, где получила блестящее музыкальное образование. Анастасия давала сольные концерты во многих ведущих мировых концертных залах – от Auditorium Paganini в Парме до Храма Святого Семейства в Барселоне. С 15 лет она сотрудничает с Андреа Бочелли, который приглашает её в качестве гостя-солиста на многочисленные концерты в Италии и за рубежом.