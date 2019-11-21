"В колонны строит нас очередной вождь": "Каста" записала новый гимн современной России

Российская группа "Каста" записала видео, в котором обратилась с президенту РФ Владимиру Путину и представила свой вариант гимна России.
"Наш гимн России созвучен истории страны. Про каждую строку каждый россиянин сможет сказать, что это про него. Мы проговариваем то, что должно быть проговорено хотя бы с психологической точки зрения", - отметили музыканты в описании клипа.
Песня разделена на куплеты, которые перекликаются с историей прошлого, будущего и настоящего России. После каждый строчки хорошо поется: "Это мы!".
К примеру, там есть такие слова:
Проникаемся большой идеей, принимаем ложь
И вот уже в колонны строит нас очередной вождь
(Это мы)
Друг друга голодом морить, гноить по зонам
Под это издать законы, этим заразиться можем снова
(Это мы)
Музыканты отметили, что свою точку зрения по поводу гимна они готовы озвучить представителям СМИ на пресс-конференции 22 ноября в Москве.
Напомним, в прошлом году группа "Каста" выступила в поддержку рэпера Хаски, которого обвинили в экстремизме, отменили его концерты, а после задержали.
Кстати, в 2010 году артисты выпустили клип "Закрытый космос", который был снят в Риге. В нем снялась солистка группы Apofeoz orkestra Рита Puma.
Видео: "Каста" - "Закрытый космос"