Грета Тунберг была послана из прошлого, чтобы спасти нас?

Пользователи Интернета сделали предположение, что активистка Грета Тунберг может являться путешественницей во времени, так как была обнаружена похожая на нее девочка на снимке, датированном 1898 годом. Об этом сообщает New York Post.
Фотография была взята из архивов университета Вашингтона. На нем видны трое детей, которые работают на золотом руднике в Канаде. Девочка на переднем плане напомнила многим Грету Тунберг из-за своей внешней схожести с экоактивисткой.
So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk— Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019
Фотография была опубликована в Twitter блогером Джеком Стрэнджом. "Итак, "Грета Тунберг" на фотографии 120-летней давности, и это моя новая любимая конспирологическая теория. Грета — это путешественница во времени из будущего, и она тут, чтобы спасти нас", — высказал своё предположение автор публикации.
"Грета Тунберг — путешественница во времени, которую послали предупредить нас об изменении климата?", "Зачем она отправилась в 1898-й? Она видела прошлое, настоящее и будущее ради накопления знаний, на мой взгляд", - высказали свои предположения пользователи Сети.