Грета Тунберг была послана из прошлого, чтобы спасти нас?

Фотография была взята из архивов университета Вашингтона. На нем видны трое детей, которые работают на золотом руднике в Канаде. Девочка на переднем плане напомнила многим Грету Тунберг из-за своей внешней схожести с экоактивисткой.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019

Фотография была опубликована в Twitter блогером Джеком Стрэнджом. "Итак, "Грета Тунберг" на фотографии 120-летней давности, и это моя новая любимая конспирологическая теория. Грета — это путешественница во времени из будущего, и она тут, чтобы спасти нас", — высказал своё предположение автор публикации.