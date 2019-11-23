Экономика России непропорционально мала ее амбициям

Возвращение России к политическому, экономическому и военному могуществу, которая ей причитается — это лейтмотив, который на протяжении почти 20 лет помогал Владимиру Путину удержать власть.

Внешняя политика России направлена на то, чтобы быть мировой державой. Поддерживать такой образ во внешней политике помогает агрессия и вооружение, во внутренней политике — контроль над СМИ. Так удаётся скрыть то, что экономика России непропорционально мала её амбициям.

Российская экономика в 13 раз меньше, чем экономика США и в девять раз меньше экономики Китая.

В списке наиболее богатых стран она занимает место между Кореей и Испанией.

"В России ещё жив дух империи. В Российском обществе преобладают два мнения. Один — что хранится в холодильнике, другой — что показывают по телевизору.

И российское обществе до сих пор национальную гордость воспринимает как нечто, что может заполнить пустоту в холодильнике.

Тогда как западному обществу гораздо важнее — что в холодильнике", - отмечает член правления Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Дух российской империи в 2014 году привёл к аннексии Крыма. Страны Балтии и Европы осудили агрессию России. Против России были введены экономические санкции. Кремль ответил на это запретом Европейских продуктов. Были и мнения, что санкции следует отменить, что он них больше всего пострадают страны Балтии, а не Россия.

"Я вообще против санкций в экономической сфере: большим странам они навредить не могут, зато могут навредить маленьким странам. И одна из таких стран — наша", - отмечал руководитель Itera Latvija Юрис Савицкис.

"Если вы спросите меня о ситуации в Украине, я воздержусь от ответа, так как я всё время должен думать, что я говорю о внешней политике. Что я буду делать, когда сократится число туристов. Важно думать о рабочих местах для рижан и всех жителей Латвии", - в свое время комментировал бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

Катастрофа, уничтожение и банкрот. Так российские СМИ показывали Европу после введения эмбарго. В этом году российское ТВ показало документальный фильм о том, как из-за закрытия Российского рынка обречены фермеры во всей Европе.

​"Те индустрии, что пострадали из-за санкций, они приобрели что-то другое. Во многих случаях потери были ощутимые. Но я бы призывал смотреть на всю экономику в целом. Многие сферы от геополитической стабильности и интеграции в Европейский союз получили гораздо, гораздо больше. По сравнению с 2014 годом торговый объём в Латвии существенно вырос", - прокомментировал член правления Банка Латвии Мартиньш Казакс.

До введения эмбарго Европейские фермеры ежегодно вывозили в Россию товаров на сумму более 10 миллиардов евро. Но это даже не десятая часть всего сельхоз экспорта. Тогда как российская экономика после введения санкций стала падать. Сейчас спад остановился, но вместо роста наблюдается стагнация.