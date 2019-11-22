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"Я задал русским друзьям один вопрос - зачем?". Президент Сербии обратился к России с вопросом о шпионе ГРУ

ФОТО: EPA/Scanpix

Президент Сербии Александр Вучич в четверг, 21 ноября, сообщил, что не видит никакой логики в активности шпионажа России в государстве, однако, по его словам, это не изменит дружественных отношений с Москвой. 

17 ноября на YouTube было опубликовано видео. Утверждалось, что на кадрах видно, как сотрудник российского посольства в Белграде и предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Клебан передает деньги высокопоставленному чиновнику Сербии. Глава Сербии Александр Вучич потребовал начать расследование из-за видеоролика.

"Я задал русским друзьям и послу [России Александру] Боцану-Харченко один вопрос: "Зачем?" Не вижу в этом никакой логики", - сказал Вучич.

"Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, ни разу не голосовала против РФ, ничем не угрожала отношениям России и Сербии", - отметил Вучич. 

Как сообщает РБК, официальный представитель МИД России Мария Захарова, ранее комментируя данный видеоролик, заявила, что речь идет о провокации, которая направлена на срыв переговоров лидеров России и Сербии.

У Вучича на 4 декабря был назначен визит в Москву, чтобы встретиться с Путиным. 

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