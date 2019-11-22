"Я задал русским друзьям один вопрос - зачем?". Президент Сербии обратился к России с вопросом о шпионе ГРУ

17 ноября на YouTube было опубликовано видео. Утверждалось, что на кадрах видно, как сотрудник российского посольства в Белграде и предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Клебан передает деньги высокопоставленному чиновнику Сербии. Глава Сербии Александр Вучич потребовал начать расследование из-за видеоролика.

"Я задал русским друзьям и послу [России Александру] Боцану-Харченко один вопрос: "Зачем?" Не вижу в этом никакой логики", - сказал Вучич.

"Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, ни разу не голосовала против РФ, ничем не угрожала отношениям России и Сербии", - отметил Вучич.

Как сообщает РБК, официальный представитель МИД России Мария Захарова, ранее комментируя данный видеоролик, заявила, что речь идет о провокации, которая направлена на срыв переговоров лидеров России и Сербии.