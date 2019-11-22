Трагическое свидание в Tinder в Новой Зеландии: мужчину признали виновным в убийстве британки

Миллан и мужчина, чьё имя не называется, встретились первого декабря 2018 года - за день до 22-го дня рождения девушки.

Они несколько часов развлекались в барах Окленда, а после отправились в гостиницу, где жил мужчина. Это был последний раз, когда Миллан была замечена живой. Спустя примерно неделю труп девушки нашли на горной гряде Вайтакер.

Во время аутопсии выяснилось, что Миллан была задушена, а также были найдены признаки того, что перед смертью её удерживали силой.

Мужчина после смерти Миллан не был взволнован, отмечаю прокуроры. Он начал строить планы, как избавиться от трупа.

Мужчина "сексуализировал" убийство, так как совсем скоро в Интернете смотрел порнографию, а также сделал несколько снимков интимного характера с ее телом.

На следующий день мужчина пошёл на встречу с другой женщиной, с которой познакомился через приложение. Всё это происходило в то же время, пока труп женщины всё ещё находился в номере.

Мужчина в суде не предоставил никаких доказательств того, что не виновен, отмечает BBC. Он заявил, что Миллан умерла во время "жёсткого секса".

Мужчина не проявил никаких эмоций в тот момент, когда был зачитан судебный приговор, где его признали виновным в убийстве. Приговор должен быть объявлен 21 февраля следующего года.