К Земле приближается второй "челябинский метеорит"

Российские эксперты из "Астрономического научного центра" (АНЦ) в Амурской области обнаружили ранее неизвестный малый астероид, который сближается с Землей. По размером космическое тело сопоставимо с челябинским метеоритом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Роскосмос.
Астероид был обнаружен 6 ноября. Специалисты установили, что он обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и сближается с Землей.
Поперечный размер астероида составляет 10-15 метров -
примерно такого же размера был метеорит, который упал 15 февраля 2013 года недалеко от Челябинска.
Космическое тело было обнаружено в момент, когда оно максимально приблизилось к Земле. Астероид находился на расстоянии 139 тысяч километров от центра планеты.
Ранее космическое тело не попадало в поле зрения астрономов.
Напомним, метеорит "Челябинск" взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013 года. Тогда яркую вспышку в небе увидели не только жители Челябинска, но и Свердловской области и Казахстана.
В результате взрыва в Челябински были выбиты стекла в зданиях, повреждены крыши домов,
а полторы тысячи человек получили травмы от разлетевшихся осколков.
Части болида упали в озеро Чебаркуль, откуда позже был поднят самый крупный фрагмент метеорита весом 600 килограммов.