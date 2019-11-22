К Земле приближается второй "челябинский метеорит"

Астероид был обнаружен 6 ноября. Специалисты установили, что он обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и сближается с Землей.

Поперечный размер астероида составляет 10-15 метров -

примерно такого же размера был метеорит, который упал 15 февраля 2013 года недалеко от Челябинска.

Космическое тело было обнаружено в момент, когда оно максимально приблизилось к Земле. Астероид находился на расстоянии 139 тысяч километров от центра планеты.

Ранее космическое тело не попадало в поле зрения астрономов.

Напомним, метеорит "Челябинск" взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013 года. Тогда яркую вспышку в небе увидели не только жители Челябинска, но и Свердловской области и Казахстана.

В результате взрыва в Челябински были выбиты стекла в зданиях, повреждены крыши домов,

а полторы тысячи человек получили травмы от разлетевшихся осколков.