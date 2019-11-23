"Ради этого стоило все начинать": честный концерт Арбениной в Риге

Арбенина разговорилась не сразу. Начала она с музыки, спев "Чего хотят эти люди" и одну из своих новых песен "Господа", премьера студийной версии которой состоялась буквально этим летом.

Зал молчал. Раскачивался медленно. После третьей песни Диана заговорила, поздоровалась по-латышски "Labvakar", призналась, что собиралась сюда давно, с того самого концерта Питера Гэбриела, и зал начал таять.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Зрители начали раскачиваться в такт музыки. Арбенина сняла свою фирменную кожаную куртку и исполнила "Катастрофически тебя не хватает". Зал затанцевал. Контакт.

Организаторы позаботились об атмосфере, предварительно разложив сердечки на стульях и раздавая их в зале.

Когда Арбенина пела "Раскаленные", зрители мобильными телефонами подсвечивали красные сердечки - в этот момент все в унисон были окутаны любовью:

"И мы лежим раскалённые в темноте,

И в чёрном небе летит твоя тень.

Забудь обо всех, кто тебя целовал -

Танцуй под мои слова", - голос Арбениной заполнял зал.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Тут же Арбенина дала залу спеть "Я по асфальту шагаю", и что уж там, зал спел. "Арена" была хоть и не битком, здесь, казалось, нет случайных людей, превалировали взрослые, давние поклонники Арбениной.

Диана закрепила контакт с залом - и... спустилась к зрителям. Под "Разбуди меня" она прошла по всему залу, пожимая руки и улыбаясь.

Вернувшись на сцену, она несколько раз спела: "Ради этого стоило все начинать". Зал ответил взаимностью, слаженно махая руками, поднятыми вверх.

За два часа концерта Диана позволила себе лишь две очень коротких паузы. Козыри она отставила на конец. Вернувшись на сцену на бис, она исполнила "31 весна" и, конечно, же "Ты дарила мне розы". Зал танцевал, и конечно, дарил Арбениной розы.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

25 лет позади, более 200 песен написаны, все не исполнить. Немного жаль, что "Набери мое имя в Google" осталась вне концертной программы. С другой стороны, хочется верить, это не последняя встреча Арбениной с Ригой.

Галерея: Концерт Дианы Арбениной в "Арена Рига"