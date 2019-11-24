Голос-8: Красотки в латексе, ошибка Меладзе, Ума Турман по-русски и Nirvana в стиле диско

На восьмом сезоне российского проекта "Голос" стартует этап "Поединки". Теперь наставники - Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Константин Меладзе - должны будут выбрать лучшего участника из сформированных дуэтов. Русский TVNET рассказывает про самые яркие моменты выпуска.
Первыми к тренерам вышли Максим Ларичев и театральная актриса Екатерина Стеблина из команды Полины Гагариной. Участники исполняли хит группы "Браво" "Ленинградский рок-н-ролл". Номер получился необычным и удивительным.
Валерий Сюткин поблагодарил коллег за репертуарную политику. Он отметил пластику Стеблиной, которая объединила в единое целое Жанну Агузарову и Уму Турман из "Криминального чтива" Тарантино.
"Этот номер должен был бы сделать я. Но не хватило ума и таланта", - воскликнул Шнуров.
Ему понравилась не только оригинальная аранжировка, но и сам номер.
По итогу обсуждения, Полина решила оставить Екатерину.
Следующим номером стал дуэт команды Сюткина. Перед зрителями предстали Татьяна Гайворонская и Карин Сойреф. Девушки исполнили классическую песню группы Creedence Clearwater Revival "Proud Mary".
Константин Меладзе похвалил конкурсанток. Он объяснил, что видна "потрясающая музыкальная эрудиция наставника".
"Девочки предстали в каком-то номер виде... Я в восхищении", - сказал он.
Гагарина отметила, что Валерий Сюткин разрывает все шаблоны. Это было непросто, но наставник остановил свой выбор на Гайворонской.
Первый номер команды Меладзе от Романа Волознева и Валерии Мироновой тронул жюри. Участники выбрали лирическую композицию "Ты скажи" Владимира Преснякова.
В дуэте неоспоримо выделялась Валерия, которая, по мнению наставников, "полностью вынесла весь номер".
Шнуров не удержался от критики:
"Молодой человек спрятался за роялем и совершенно не хотел услышать правду от этой девушки. Вы спрятались за рояль".
Лидер группировки "Ленинград" отметил, что Константин Меладзе ошибся. В свое оправдание продюсер признался, что волновался за этот номер больше всех остальных.
"Роман разболелся накануне. Вся его робость и эта вялость привела к тому, что мы поменяли все партии", - оправдался он. Дальше прошла Валерия Миронова.
Следующими на сцену вышли Рагда Ханинова и Филипп Лебедев с песнями "In The Heat of a Disco Night" Arabesque и "Smells Like Teen Spirit" Nirvana. Участники команды Сергея Шнурова просто покорили зрительный зал и жюри своей необычной версией этих хитов и безумной энергией. Номер получился ярким и восхитительным.
"Браво!" - кричали зрители.
"Это ураган просто был... Какая у вас потрясающая пластика. Блестяще", - отметил Меладзе.
Гагарина признать,что она просто в шоке от увиденного.
"Это было круто. Рагда еще гроулить умеет? Что Сегей с вами делает?" - спросила певица.
"Яркое расшнурованное диско, но мне понравилось. Это почерк Сергея Владимировича... Я к нему начинаю привыкать", - заметил Сюткин.
Сергею было очень трудно сделать выбор. Он принял решение оставить экс-участницу детского "Голоса" Рагду.
Ольга Уразгалиева и Лидия Вельтман из команды Полины Гагариной вышли в ярких латексных костюмах. Участницы исполнили хит Чаки Зан "Ain't Nobody".
Константин Меладзе отметил, что он решил, что сидит на концерте какой-то группы, а не на конкурсе. Шнурову тоже понравился номер. Лидер "Ленинграда" отметил, что девушки чувствовали себя свободно в этих образах и виртуозно пели.
"Номер мне понравился, но голоса так похожи, что я бы не угадал, какая из девушек сейчас поет", - подчеркнул Сюткин.
Полина поблагодарила конкурсанток, но ей было необходимо выбрать лишь одну. Она приняла решение пропустить дальше Лидию.
Два колоритных участника команды Сергея Шнурова Константин Струков и Ив Набиев "зажгли" на сцене под хит Шуры "Ты не верь слезам".
Полминуты зал не умолкал и скандировал: "Молодцы".
"Это просто праздник какой-то, это было так круто", - сказала Полина.
Сюткин не удержался от восторгов: "Вот этот номер меня очень порадовал. Анархическое настроение... с подколом, с тонкой самоиронией...".
Особенно Валерию понравился финал с неким художественным приемом.
Сергей Шнуров принял решение, что дальше пройдет Ив Набиев.
Наталья Сидорцова и Вреж Киракосян из команды Константина Меладзе заставили весь зал аплодировать, исполнив песню "Shallow" Леди Гаги и Брэдли Купера.
Наставники были довольно резки в замечаниях. Они пояснили, что местами исполнители звучали "грязновато". Полине Гагариной это помешало насладиться номером.
Меладзе пропустил вперед Сидорцову.
Конкурсанты Юрий Шурховецкий и Элимдар Сейдосманов из команды Валерия Сюткина спели композицию Адель "Rolling in the Deep"
Больше всех номер впечатлил Полину Гагарину: "Я ожидала некий другой материал, а тут обожаемая мой песня в абсолютно мужском прочтении".
Особенно она оценила те ноты, которые брал Юрий.
Но дальнейшее участие в шоу продолжил Элимдар.
Полина Тырина и Светлана Мамрешева из команды Константина Меладзе выступили с танго-версией песней "Грустный дэнс" Artic & Asti.
Наставники не могли не оценить красоту участниц и оригинальность аранжировки.
"Театральность номера, съела музыкальность номера, но очень красиво", - сказал Сюткин.
Меладзе пояснил, чтобы во время выступления были фальшивые ноты, но это было действо. Это было мощно и размашисто. Он принял решение оставить Светлану.
Наставники не особо оценили номер Нуржигита Субанкулова и Владимира Коновалова из команды Сюткина, которые исполнили свинг-версию версию песни Мазаева "Первый снег". Участие в шоу "Голос" дальше продолжил Нуржигит Субанкулов.
Иностранные участники Эндрю Гранж и Эмили Купер из команды Полины Гагариной — произвели впечатление на жюри своей версией хита Clean Bandit "Rockabye". Зал принял этот дуэт с восторгом. Зрители пустились в пляс уже в середине номера.
Сюткин отметил, что это была блестящая командная работа.
Но Полина сделала вывод, что Эмили в этот раз была слабее и выбрала оставить на проекте Эндрю.
Последними перед жюри предстали Дмитрий Клинаев и Ирина Чувакова из команды Сергея Шнурова. Они исполнили песню рок-группы "Рондо" "Тоже являются частью Вселенной". Зал еще долго после завершения номера хлопал и кричал "Молодцы".
"У Дмитрия есть какие-то фантастические нотки в голосе", - отметила Гагарина.
"У вас получился культурный, высокохудожественный номер", - сказал Сюткин.
Сергею Шнурову было очень сложно, но он принял решение пропустить дальше пропустить Ирину.