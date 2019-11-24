Голос-8: Красотки в латексе, ошибка Меладзе, Ума Турман по-русски и Nirvana в стиле диско

Первыми к тренерам вышли Максим Ларичев и театральная актриса Екатерина Стеблина из команды Полины Гагариной. Участники исполняли хит группы "Браво" "Ленинградский рок-н-ролл". Номер получился необычным и удивительным.

Валерий Сюткин поблагодарил коллег за репертуарную политику. Он отметил пластику Стеблиной, которая объединила в единое целое Жанну Агузарову и Уму Турман из "Криминального чтива" Тарантино.

"Этот номер должен был бы сделать я. Но не хватило ума и таланта", - воскликнул Шнуров.

Ему понравилась не только оригинальная аранжировка, но и сам номер.

По итогу обсуждения, Полина решила оставить Екатерину.

Следующим номером стал дуэт команды Сюткина. Перед зрителями предстали Татьяна Гайворонская и Карин Сойреф. Девушки исполнили классическую песню группы Creedence Clearwater Revival "Proud Mary".

Константин Меладзе похвалил конкурсанток. Он объяснил, что видна "потрясающая музыкальная эрудиция наставника".

"Девочки предстали в каком-то номер виде... Я в восхищении", - сказал он.

Гагарина отметила, что Валерий Сюткин разрывает все шаблоны. Это было непросто, но наставник остановил свой выбор на Гайворонской.

Первый номер команды Меладзе от Романа Волознева и Валерии Мироновой тронул жюри. Участники выбрали лирическую композицию "Ты скажи" Владимира Преснякова.

В дуэте неоспоримо выделялась Валерия, которая, по мнению наставников, "полностью вынесла весь номер".

Шнуров не удержался от критики:

"Молодой человек спрятался за роялем и совершенно не хотел услышать правду от этой девушки. Вы спрятались за рояль".

Лидер группировки "Ленинград" отметил, что Константин Меладзе ошибся. В свое оправдание продюсер признался, что волновался за этот номер больше всех остальных.

"Роман разболелся накануне. Вся его робость и эта вялость привела к тому, что мы поменяли все партии", - оправдался он. Дальше прошла Валерия Миронова.

Следующими на сцену вышли Рагда Ханинова и Филипп Лебедев с песнями "In The Heat of a Disco Night" Arabesque и "Smells Like Teen Spirit" Nirvana. Участники команды Сергея Шнурова просто покорили зрительный зал и жюри своей необычной версией этих хитов и безумной энергией. Номер получился ярким и восхитительным.

"Браво!" - кричали зрители.

"Это ураган просто был... Какая у вас потрясающая пластика. Блестяще", - отметил Меладзе.

Гагарина признать,что она просто в шоке от увиденного.

"Это было круто. Рагда еще гроулить умеет? Что Сегей с вами делает?" - спросила певица.

"Яркое расшнурованное диско, но мне понравилось. Это почерк Сергея Владимировича... Я к нему начинаю привыкать", - заметил Сюткин.

Сергею было очень трудно сделать выбор. Он принял решение оставить экс-участницу детского "Голоса" Рагду.

Ольга Уразгалиева и Лидия Вельтман из команды Полины Гагариной вышли в ярких латексных костюмах. Участницы исполнили хит Чаки Зан "Ain't Nobody".