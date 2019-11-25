Cinemania: подъем латвийского кино и премьера картины Скорсезе на Netflix
В новом выпуске Cinemania радиоведущие Наталья Олесик, Никита Матвеев и Стас Токалов обсуждают результаты кинопремии "Большой Кристап", а также выход картины Мартин Скорсезе "Ирландец".
артин Скорсезе снял жёсткие "Таксист", "Бешеный бык" и "Славные парни", но самым жестоким своим фильмом считает "Эпоху невинности" – костюмную мелодраму, в которой герой Дэниела Дэй-Льюиса вынужден жениться на Вайноне Райдер, хотя любит Мишель Пфайффер.
27 ноября на Netflix состоится премьера его нового фильма "Ирландец", который больше похож на "Славные парни", чем на "Эпоху невинности".
Более того, в сентябре картину показывали на кинофестивале в Нью-Йорке — фильм хвалили вдоль и поперек.
Ведущие Cinemania в предвкушении премьеры "Ирландца", в котором Аль Пачино и Роберт Де Ниро с помощью компьютерных технологий омолодят внешне на 30 лет. Легендарные актеры должны подарить зрителям химию прежних совместных киноработ.