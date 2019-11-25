"Перед выцветшей иконою Господа молю": в Риге снова выступил рэпер Хаски

В субботу, 23 ноября, в Риге прошел уже второй концерт российского рэпера Хаски (наст. имя - Дмитрий Кузнецов). Этого события многие ценители рэпа ждали больше года.
Русский TVNET посетил выступление Хаски и мы расскажем вам в подробностях, как это было.
Однако для начала стоит напомнить, кто же такой Хаски и, почему его личность заслуживает внимания, особенно учитывая некоторые политические события, происходящие в России.
Дмитрий Николаевич Кузнецов родился 10 февраля 1993 года в городе Улан-Удэ. Вырос он в микрорайоне Восточный, который находится на окраине города. Годы спустя Дмитрий посвятит Восточному песню "Поэма о Родине".
Видео: Хаски - Поэма о Родине
Свой первый музыкальный клип на песню "Седьмое октября" Дмитрий опубликовал на YouTube в 2011 году.
Трек был приурочен ко дню рождения президента России Владимира Путина и имел остросоциальный подтекст.
Видео: Хаски - 7 октября
В 2013 году рэпер выпустил свой дебютный альбом "сбчь жзнь".
Теперь же Хаски является одним из самых известных современных русскоязычных рэперов, на его счету уже два полноценных альбома (второй альбом - "Любимые песни (воображаемых) людей").
К сожалению, релиза третьего сборника фанаты так и не дождались - в сентябре 2018 года исполнитель разместил в Instagram видео, на котором
он удаляет папку с альбомом, который назывался "Евангелие от собаки"
Как отмечал сам Кузнецов, альбом должен был быть "концептуальной историей об Иисусе в Москве 10-х годов". Все же, одну песню из альбома публике посчастливилось услышать - это был трек "Иуда", который вышел в апреле 2018 года.
Видео: Хаски - Иуда
Однако Хаски стал популярен не только благодаря своему умению слагать рифмы, но и своими немного акционистскими перформансами и философскими посылами, а концерты рэпера отменяли в нескольких городах России.
Кроме того, его обвиняли в эсктремизме и он был арестован на 12 суток.
Первое выступление Хаски в Риге состоялось в марте 2018 года. Тогда исполнитель дал концерт в клубе Melnā Piektdiena. Выступление прошло на "ура", от Кузнецова исходила невероятная энергетика. В этот же раз артист предстал перед рижанами в клубе Studio 69.
Начало концерта было заявлено на 19 часов, но, конечно в это время он не вышел. Ждать Хаски собравшимся в зале поклонникам пришлось целый час. Кстати стоит упомянуть некоторые аспекты и о публике - если на прошлом концерте рэпера в Риге в основном присутствовала аудитория в возрасте от 20 лет и старше, то в этот в глаза бросалось то, что на выступление Хаски пришло очень много школьников.
Несовершеннолетние поклонники рэпера просто заполнили пространство перед сценой, а публика в основном наблюдала за концертом, стоя подальше от подростков и поближе к бару.
В течение всего концерта школьники слэмились перед сценой и восторженно кричали, каждый раз, когда Хаски обращался к толпе. Однако, если честно, толпу нельзя было назвать особо многочисленной - на мероприятие пришло около 250 человек.
Галерея: Концерт Хаски в Риге
В ходе выступления Хаски исполнил песни с обоих своих альбомов, а также другие треки, например, "Иуда", "Поэма о Родине" и новую версию песни "Седьмое октября".
Стоит отметить, что более известные свои композиции рэпер приберег для завершения концерта.
Из позитивных аспектов концерта можно отметить внезапный фристайл после трека "Детка-Голливуд", но в целом это выступление Кузнецова по драйву и отдаче самого исполнителя гораздо проигрывает прошлому.
Да, в дыму и красно-зеленых прожекторах Хаски выглядел органично, минимализм визуального сопровождения хорошо вписывается в эстетику рэпера.
Однако то, что он практически не взаимодействовал с публикой в этот раз, лишь несколько раз выкрикнув "Как дела?", оставило не самое лучшее впечатление. В целом, казалось, будто уроженец Улан-Удэ отыгрывает концерт лишь бы отыграть.
В этот раз его выступление не было наполнено какими-то яркими эмоциями. Да, свои хиты "Пироман 17", "Иуда" "Черным-черно", "Поэма о родине", "Обезглавить, обоссать и сжечь" Хаски исполнил неплохо, но весь концерт не покидало ощущение того, что что-то недодали.
Да и длился он всего час - мероприятие закончилось в 21.00 вместо заявленных 22 часов.
Правда, рэпер все же вышел на бис и исполнил свой трэк "Панелька", что стало приятным завершением концерта.
В целом, выступление Хаски было неплохим, но чего-то в нем не хватало. Казалось, будто сам артист не особо хотел напрягаться, вот и концерт вышел немного неживым, тусклым, что ли. Хаски - бесспорно талантливый поэт и рэпер, но его выступление в Риге в этом году явно нельзя назвать одним из лучших.