"Перед выцветшей иконою Господа молю": в Риге снова выступил рэпер Хаски

Русский TVNET посетил выступление Хаски и мы расскажем вам в подробностях, как это было.

Однако для начала стоит напомнить, кто же такой Хаски и, почему его личность заслуживает внимания, особенно учитывая некоторые политические события, происходящие в России.

Дмитрий Николаевич Кузнецов родился 10 февраля 1993 года в городе Улан-Удэ. Вырос он в микрорайоне Восточный, который находится на окраине города. Годы спустя Дмитрий посвятит Восточному песню "Поэма о Родине".

Видео: Хаски - Поэма о Родине

Свой первый музыкальный клип на песню "Седьмое октября" Дмитрий опубликовал на YouTube в 2011 году.

Трек был приурочен ко дню рождения президента России Владимира Путина и имел остросоциальный подтекст.

Видео: Хаски - 7 октября

В 2013 году рэпер выпустил свой дебютный альбом "сбчь жзнь".

Теперь же Хаски является одним из самых известных современных русскоязычных рэперов, на его счету уже два полноценных альбома (второй альбом - "Любимые песни (воображаемых) людей").

К сожалению, релиза третьего сборника фанаты так и не дождались - в сентябре 2018 года исполнитель разместил в Instagram видео, на котором

он удаляет папку с альбомом, который назывался "Евангелие от собаки"

Как отмечал сам Кузнецов, альбом должен был быть "концептуальной историей об Иисусе в Москве 10-х годов". Все же, одну песню из альбома публике посчастливилось услышать - это был трек "Иуда", который вышел в апреле 2018 года.

Видео: Хаски - Иуда

Однако Хаски стал популярен не только благодаря своему умению слагать рифмы, но и своими немного акционистскими перформансами и философскими посылами, а концерты рэпера отменяли в нескольких городах России.

Кроме того, его обвиняли в эсктремизме и он был арестован на 12 суток.

Первое выступление Хаски в Риге состоялось в марте 2018 года. Тогда исполнитель дал концерт в клубе Melnā Piektdiena. Выступление прошло на "ура", от Кузнецова исходила невероятная энергетика. В этот же раз артист предстал перед рижанами в клубе Studio 69.

Начало концерта было заявлено на 19 часов, но, конечно в это время он не вышел. Ждать Хаски собравшимся в зале поклонникам пришлось целый час. Кстати стоит упомянуть некоторые аспекты и о публике - если на прошлом концерте рэпера в Риге в основном присутствовала аудитория в возрасте от 20 лет и старше, то в этот в глаза бросалось то, что на выступление Хаски пришло очень много школьников.

Несовершеннолетние поклонники рэпера просто заполнили пространство перед сценой, а публика в основном наблюдала за концертом, стоя подальше от подростков и поближе к бару.

В течение всего концерта школьники слэмились перед сценой и восторженно кричали, каждый раз, когда Хаски обращался к толпе. Однако, если честно, толпу нельзя было назвать особо многочисленной - на мероприятие пришло около 250 человек.