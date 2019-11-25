Новогодняя акция TVNET: Стань Дедом Морозом для детей, которые ждут чуда

В этом году TVNET получил 30 писем от детишек в возрасте от трёх до 14 лет. Большинство из них - дети с особыми потребностями. Долгожданный подарок надеются получить также ребята из многодетных малообеспеченных семей.

Исходя из текста этих писем, мы составили список подарков и предлагаем вам почувствовать себя в роли Деда Мороза, Снегурочки или рождественского гнома.

Выбери ребёнка и подарок, который он ждёт, подтверди своё участие в акции и доставь подарок в нашу редакцию!

Галерея: Эти детки ждут рождественского чуда

Прочитать письма детей (на латышском) и подтвердить своё участие можно здесь:

Подарки необходимо доставить в редакцию до 10 декабря в рабочие дни с 9:00 до 17:30. Наш адрес: ул. Марияс, 2 (3-й этаж), TVNET, Рига.

Обязательное условие: подарок следует положить в подарочный пакет, но заклеивать его не стоит - мы хотим проверить его содержание перед тем, как он попадет в руки ребёнка. Пожалуйста, укажите имя и возраст одариваемого ребёнка. И, конечно, приложите открытку с тёплым, душевным поздравлением.

После того как мешок Деда Мороза наполнится подарками, 18 декабря мы отправимся в гости к авторам писем в Попе. Мы обязательно сделаем репортаж этого душевного мероприятия и сфотографируем ребят с полученными подарками - вы увидите, какое маленькое сердечко вы порадовали.

Если у вас есть дополнительные вопросы, пишите на sagadaprieku@co.tvnet.lv.