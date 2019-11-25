Новогодняя акция TVNET: Стань Дедом Морозом для детей, которые ждут чуда

Портал TVNET в десятый раз начинает рождественскую благотворительную акцию, в ходе которой мы вместе с нашими читателями уже порадовали сотни детишек. Призываем вас принять участие в акции и в этом году - стать рождественским гномом или Дедом Морозом для одного мальчишки или девчонки, которые так ждут чуда.
В этом году TVNET получил 30 писем от детишек в возрасте от трёх до 14 лет. Большинство из них - дети с особыми потребностями. Долгожданный подарок надеются получить также ребята из многодетных малообеспеченных семей.
Исходя из текста этих писем, мы составили список подарков и предлагаем вам почувствовать себя в роли Деда Мороза, Снегурочки или рождественского гнома.
Выбери ребёнка и подарок, который он ждёт, подтверди своё участие в акции и доставь подарок в нашу редакцию!
Галерея: Эти детки ждут рождественского чуда
Прочитать письма детей (на латышском) и подтвердить своё участие можно здесь:
- Эмил, 10 лет Подарок: Спиннинговое удилище с катушкой
- Эдгар, 5 лет Подарок: Игрушечный комбайн
- Эмилия, 11 лет Подарок: Стул для компьютера (черный или белый) или комплект для творчества
- Елизавета, 13 лет Подарок: Палатка или умные часы
- Зане, 7 лет Подарок: Рюкзак с большим количеством карманов и изображением собаки или лошади. Также красивый пенал с письменными принадлежностями.
- Кристап, 4 года Подарок: Игрушечная газонокосилка или трактор
- Мартиньш, 4 года Подарок: Игрушечный комбайн
- Эдгар, 6 лет Подарок: Большая машина Молния Маквин
- Сания, 10 лет Подарок: Книга сказок на латышском языке Margarita Stāraste - Zelta pasakas
- Беата, 10 лет Подарок: Книга сказок на латышском языке Margarita Stāraste - Brīnumzemes pasakas
- Габриэла, 10 лет Подарок: Яйцо LOL с куклой, вкусняшки
- София, 8 лет Подарок: Укулеле
- Ренарс, 7 лет Подарок: Настольный хоккей или настольный футбол
- Кетлина, 8 лет Подарок: Игрушечное стойло Schleich
- Юрис, 11 лет Подарок: Книга Minecraft, книга Roblox, энциклопедия (всё на латышском)
- Юстине, 3 года Подарок: Бассейн с шариками
- Виктория, 5 лет Подарок: Машина на радиоуправлении
- Юрис, 6 лет Подарок: Робот Metalions main Eclipse
- Кристофер, 14 лет Подарок: Ортопедическая обувь 38-го размера
- Дарта, 5 лет Подарок: Домик для Barbie
- Ребека, 7 лет Подарок: Барби LOL и кукольный домик
- Маркус, 12 лет Подарок: Удочка с поплавком и принадлежности
- Ласма Сандия, 3 года Подарок: Игрушечная кухня
- Дейвид, 4 года Подарок: Санки
- Паулс, 15 лет Подарок: Чёрная твёрдая сумка для гитары Soundsation SFC-A
- Алисе, 13 лет Подарок: Наушники белого цвета (Bluetooth headphones, Riwbox XBT – 880 wireless) и разноцветная гирлянда
- Петерис, 5 лет Подарок: Чёрные санки Khw Snow Fox
- Никола, 12 лет Подарок: Масляные краски с мольбертом, пробковая доска 40x50 см, жемчужные бусины для изготовления браслетов.
- Лаура, 9 лет Подарок: Роликовые коньки 34-го размера
- Юрис, 5 лет Подарок: Игрушечная автостоянка и трасса
Подарки необходимо доставить в редакцию до 10 декабря в рабочие дни с 9:00 до 17:30. Наш адрес: ул. Марияс, 2 (3-й этаж), TVNET, Рига.
Обязательное условие: подарок следует положить в подарочный пакет, но заклеивать его не стоит - мы хотим проверить его содержание перед тем, как он попадет в руки ребёнка. Пожалуйста, укажите имя и возраст одариваемого ребёнка. И, конечно, приложите открытку с тёплым, душевным поздравлением.
После того как мешок Деда Мороза наполнится подарками, 18 декабря мы отправимся в гости к авторам писем в Попе. Мы обязательно сделаем репортаж этого душевного мероприятия и сфотографируем ребят с полученными подарками - вы увидите, какое маленькое сердечко вы порадовали.
Если у вас есть дополнительные вопросы, пишите на sagadaprieku@co.tvnet.lv.
Галерея: TVNET радует подарками детишек в 2018 году