Пн, 25.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

Лайма Вайкуле получила почетный "Золотой граммофон"

ФОТО: скриншот instagram.com/russkoe_radio

В субботу в Гоударственном Кремлевском дворце в Москве прошла XXIV ежегодная церемония вручения российской музыкальной премии "Золотой граммофон", лауреатами которой стали исполнители 26 музыкальных композиций, вошедших в хит-парад "Русского Радио", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Русской Медиагруппы".

Ведущими вечера стали Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Напомним, победителей премии "Золотой граммофон"традиционно выбирают слушатели "Русского Радио".

Итоги зрительских голосований подводятся еженедельно, и номинантами становятся артисты, чьи композиции продержались в хит-параде более 20 недель.

В этом году сразу четыре исполнителя получили по две статуэтки: Валерий Меладзе - за сольную песню "Чего ты хочешь от меня?" и за дуэт с рэпером Мотом "Сколько лет"; Вера Брежнева - за композицию "Любите друг друга" и за исполненную с Еленой Север песню "Зла не держи"; Ани Лорак - за две свои последние композиции -  "Сон" и "Сумасшедшая"; Николай Басков - за  песни "Караоке" и "Сердце на сердце".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Обладателями "Золотого граммофона" в 2019 году также стали группа "Би-2",  Burito, МакSим, группы "Руки Вверх!" и #2Маши, Макс Барских, дуэт Artik&Asti, Денис Клявер, Дима Билан, Артур Пирожков, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, Тима Белорусских, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов и коллектив "Ночные снайперы".

Отдельной награды за вклад в развитие российского шоу-бизнеса была удостоена Лайма Вайкуле.

"Есть традиция вручать почетный граммофон тем, кто своим творчеством, работой, отношением к слушателям заслужил всенародную любовь. Эта большая награда в этом году досталась Лайме Вайкуле",

- сказал вручавший награду генеральный продюсер "РМГ" Сергей Балдин.

"Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты - так, между прочим, как будто пепельницу мне дали", - шутя заметила певица.

После этого публика в зале оживилась и поприветствовала артистку как надо, а Лайма Вайкуле поблагодарила "Русское Радио" за награду, признавшись, что такой у нее еще не было.

"Спасибо большое, что не забыли меня", - сказала звезда.

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