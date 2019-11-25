Лайма Вайкуле получила почетный "Золотой граммофон"

В субботу в Гоударственном Кремлевском дворце в Москве прошла XXIV ежегодная церемония вручения российской музыкальной премии "Золотой граммофон", лауреатами которой стали исполнители 26 музыкальных композиций, вошедших в хит-парад "Русского Радио", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Русской Медиагруппы".
Ведущими вечера стали Иван Ургант и Сергей Светлаков.
Напомним, победителей премии "Золотой граммофон"традиционно выбирают слушатели "Русского Радио".
Итоги зрительских голосований подводятся еженедельно, и номинантами становятся артисты, чьи композиции продержались в хит-параде более 20 недель.
В этом году сразу четыре исполнителя получили по две статуэтки: Валерий Меладзе - за сольную песню "Чего ты хочешь от меня?" и за дуэт с рэпером Мотом "Сколько лет"; Вера Брежнева - за композицию "Любите друг друга" и за исполненную с Еленой Север песню "Зла не держи"; Ани Лорак - за две свои последние композиции - "Сон" и "Сумасшедшая"; Николай Басков - за песни "Караоке" и "Сердце на сердце".
Обладателями "Золотого граммофона" в 2019 году также стали группа "Би-2", Burito, МакSим, группы "Руки Вверх!" и #2Маши, Макс Барских, дуэт Artik&Asti, Денис Клявер, Дима Билан, Артур Пирожков, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, Тима Белорусских, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов и коллектив "Ночные снайперы".
Отдельной награды за вклад в развитие российского шоу-бизнеса была удостоена Лайма Вайкуле.
"Есть традиция вручать почетный граммофон тем, кто своим творчеством, работой, отношением к слушателям заслужил всенародную любовь. Эта большая награда в этом году досталась Лайме Вайкуле",
- сказал вручавший награду генеральный продюсер "РМГ" Сергей Балдин.
"Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты - так, между прочим, как будто пепельницу мне дали", - шутя заметила певица.
После этого публика в зале оживилась и поприветствовала артистку как надо, а Лайма Вайкуле поблагодарила "Русское Радио" за награду, признавшись, что такой у нее еще не было.
"Спасибо большое, что не забыли меня", - сказала звезда.