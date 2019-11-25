Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона

Свифт вошла в историю как обладательница наибольшего количества наград - на данный момент у нее 29 статуэток. У прежнего же рекордсмена - Майкла Джексона - их только 24.

На American Music Awards в 2019 году певица получила сразу пять наград: "Любимое видео", "Любимый альбом", "Любимая поп/рок исполнительница", "Любимый современный взрослый исполнитель", "Исполнитель года".

Сама Тейлор призналась, что текущий год был "самым удивительным и при этом самым сложным" в ее карьере, учитывая разногласия со звукозаписывающей студией Big Machine Records, с которой она раньше работала.