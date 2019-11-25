3 совета, как сэкономить в новогодние праздники

Оригинальная новогодняя ёлочка

Если у вас небольшой дом и нет места для настоящей или искусственной ёлки, интерьер-дизайнер IKEA Рената Вавере советует воспользоваться нестандартным решением - создать ёлочку из LED гирлянды: закрепите гирлянду в форме ёлочки на стену, пришейте на чехол от декоративной подушки или к скатерти.

Такая ёлочка украсит собой любой дом и станет оригинальным решением, сэкономит средства и после праздников, а кроме того, вам не придётся убирать иголки в доме.

"LED лампочки потребляют на 85% меньше электроэнергии и служат в 20 раз дольше обычных, такие лампочки украсят вашу ёлку и станут устойчивой альтернативой", - говорит дизайнер.

ФОТО: Пресс-фото

Дизайнер отмечает, что новогоднюю ёлку можно создать и из других предметов. Например из книжной полки и книг:

"Отметьте LED гирляндой контур вашей ёлки на полке и сложите книги по этой форме - такое украшение создаст праздничную атмосферу в доме на весь зимний сезон",

- говорит Р. Вавере.

Такие решения помогают сэкономить, ведь можно использовать уже имеющиеся гирлянды или купить их по цене от 5,49 EUR. Настоящая же ёлка в зависимости от размера в среднем стоит около 50 евро, так что экономия выходит весомая.

ФОТО: Пресс-фото

Творческий подход к упаковке подарков

Вручение подарков - одна из самых любимых традиций на Новый год. Не стоит умалять важность подарочной упаковки. Для тех, кто хочет сэкономить на подарочной упаковке, дизайнер подготовила пару творческих идей.

"Попробуйте упаковать подарок в текстиль - например кухонное полотенце, платок или чехол для подушки могут стать частью подарка", - рассказывает Р. Вавере.

Ленты можно заменить на мишуру, которую можно потом использовать в украшении дома, а для яркого акцента можно использовать натуральные материалы - шишки или хвойные ветки - они выглядят красиво и не создаёт лишних отходов.

"Для тех, кто хочет и вовсе избежать упаковки, можно использовать красивые стеклянные банки или коробки разных размеров", - говорит дизайнер.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Как объединить старое с новым

Дизайнер отмечает, что важно не смешивать сразу всё - лучше комбинировать несколько комплектов посуды или украшений и сочетать цвета.

"Важно выбрать основной цвет для новогодних украшений и использовать его во всём доме - украшая ёлку, выбирая текстиль и накрывая праздничный стол.

Общую атмосферу улучшит и праздничное освещение - свечи, светящиеся украшения и гирлянды", - говорит дизайнер.

Р. Вавере советует не покупать каждый год новые новогодние украшения. На праздничном столе можно объединить старую и новую посуду, так и с ёлочными украшениями - взять много старых и парочку новых в качестве акцентов.

ФОТО: Пресс-фото

"Свежесть на праздничный стол с уже имеющийся посудой и приборами можно привнести парой ярких новых акцентов.

Если сервиз светлый и однотонный, несколько ярких тарелок украсят стол. При тёмной посуде под тарелки можно поставить большие светлые, что придаст столу большей торжественности",

- советует дизайнер.

Если все тарелки разные, то их можно объединить одинаковыми элементами - например, небольшим сувениром у каждой тарелки или одинаковыми салфетками под приборы.

ФОТО: Пресс-фото