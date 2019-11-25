3 совета, как сэкономить в новогодние праздники
Для многих новогодние праздники ассоциируются с большими тратами, но если творчески подойти к подготовке, можно не только сэкономить, но и создать устойчивые решения. LED гирлянды на ёлку, упаковочная бумага с дополнительным предназначением и старый сервиз на современном столе - это всего несколько идей, как потратить на новогодние праздники меньше обычного.
Оригинальная новогодняя ёлочка
Если у вас небольшой дом и нет места для настоящей или искусственной ёлки, интерьер-дизайнер IKEA Рената Вавере советует воспользоваться нестандартным решением - создать ёлочку из LED гирлянды: закрепите гирлянду в форме ёлочки на стену, пришейте на чехол от декоративной подушки или к скатерти.
Такая ёлочка украсит собой любой дом и станет оригинальным решением, сэкономит средства и после праздников, а кроме того, вам не придётся убирать иголки в доме.
"LED лампочки потребляют на 85% меньше электроэнергии и служат в 20 раз дольше обычных, такие лампочки украсят вашу ёлку и станут устойчивой альтернативой", - говорит дизайнер.
Дизайнер отмечает, что новогоднюю ёлку можно создать и из других предметов. Например из книжной полки и книг:
"Отметьте LED гирляндой контур вашей ёлки на полке и сложите книги по этой форме - такое украшение создаст праздничную атмосферу в доме на весь зимний сезон",
- говорит Р. Вавере.
Такие решения помогают сэкономить, ведь можно использовать уже имеющиеся гирлянды или купить их по цене от 5,49 EUR. Настоящая же ёлка в зависимости от размера в среднем стоит около 50 евро, так что экономия выходит весомая.
Творческий подход к упаковке подарков
Вручение подарков - одна из самых любимых традиций на Новый год. Не стоит умалять важность подарочной упаковки. Для тех, кто хочет сэкономить на подарочной упаковке, дизайнер подготовила пару творческих идей.
"Попробуйте упаковать подарок в текстиль - например кухонное полотенце, платок или чехол для подушки могут стать частью подарка", - рассказывает Р. Вавере.
Ленты можно заменить на мишуру, которую можно потом использовать в украшении дома, а для яркого акцента можно использовать натуральные материалы - шишки или хвойные ветки - они выглядят красиво и не создаёт лишних отходов.
"Для тех, кто хочет и вовсе избежать упаковки, можно использовать красивые стеклянные банки или коробки разных размеров", - говорит дизайнер.
Как объединить старое с новым
Дизайнер отмечает, что важно не смешивать сразу всё - лучше комбинировать несколько комплектов посуды или украшений и сочетать цвета.
"Важно выбрать основной цвет для новогодних украшений и использовать его во всём доме - украшая ёлку, выбирая текстиль и накрывая праздничный стол.
Общую атмосферу улучшит и праздничное освещение - свечи, светящиеся украшения и гирлянды", - говорит дизайнер.
Р. Вавере советует не покупать каждый год новые новогодние украшения. На праздничном столе можно объединить старую и новую посуду, так и с ёлочными украшениями - взять много старых и парочку новых в качестве акцентов.
"Свежесть на праздничный стол с уже имеющийся посудой и приборами можно привнести парой ярких новых акцентов.
Если сервиз светлый и однотонный, несколько ярких тарелок украсят стол. При тёмной посуде под тарелки можно поставить большие светлые, что придаст столу большей торжественности",
- советует дизайнер.
Если все тарелки разные, то их можно объединить одинаковыми элементами - например, небольшим сувениром у каждой тарелки или одинаковыми салфетками под приборы.