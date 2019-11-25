Ущерб на миллиард: в Дрездене ограбили музей "Зеленый свод"

Согласно информации издания Bild, злоумышленники похитили из музея бриллианты и другие ценности. Ущерб может достигать миллиарда евро. Согласно данным издания, грабителями был подожжен трансформатор в катакомбах под мостом. Таким образом они оставили без электричества несколько крупнейших музеев в центре города. Как только это было сделано, несколько человек пробрались через угловое окно в музей, в зал с сокровищами.