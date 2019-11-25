Ущерб на миллиард: в Дрездене ограбили музей "Зеленый свод"

В Дрездене неизвестные проникли в музей "Зеленый свод", где хранится крупнейшая коллекция сокровищ в Европе. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.
Согласно информации издания Bild, злоумышленники похитили из музея бриллианты и другие ценности. Ущерб может достигать миллиарда евро. Согласно данным издания, грабителями был подожжен трансформатор в катакомбах под мостом. Таким образом они оставили без электричества несколько крупнейших музеев в центре города. Как только это было сделано, несколько человек пробрались через угловое окно в музей, в зал с сокровищами.
Wertvollste Stücke sind in NY - Milliarden-Wert! Die Schätze im „Grünen Gewölbe“ https://t.co/DtqS7DaV7V— BILD (@BILD) November 25, 2019
"Зеленый свод" - бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа сильного. Работает как музей с 1724 года.
Там находится порядка 3 000 экспонатов из золота, серебра, драгоценных камней, изделий из слоновой кости и других материалов.
Музей называется "Зеленый свод" из-за того, что прежде в одном из залов находились колонны, которые были окрашены в малахитово-зеленый цвет.
#Dresden: Spektakulärer Raub im Grünen Gewölbe. Die Polizei hat auch die Schinkelwache abgesperrt. Die Spurensicherung ist vor Ort https://t.co/8P75xhfi7O #Sachsen pic.twitter.com/OF7I7qgJy3— sächsische.de (@saechsischeDE) November 25, 2019