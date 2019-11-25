Вт, 26.11.2019
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Ущерб на миллиард: в Дрездене ограбили музей "Зеленый свод"

ФОТО: SCANPIX

В Дрездене неизвестные проникли в музей "Зеленый свод", где хранится крупнейшая коллекция сокровищ в Европе. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

Согласно информации издания Bild, злоумышленники похитили из музея бриллианты и другие ценности. Ущерб может достигать миллиарда евро. Согласно данным издания, грабителями был подожжен трансформатор в катакомбах под мостом. Таким образом они оставили без электричества несколько крупнейших музеев в центре города. Как только это было сделано, несколько человек пробрались через угловое окно в музей, в зал с сокровищами.

"Зеленый свод" - бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа сильного. Работает как музей с 1724 года.

Там находится порядка 3 000 экспонатов из золота, серебра, драгоценных камней, изделий из слоновой кости и других материалов.

Музей называется "Зеленый свод" из-за того, что прежде в одном из залов находились колонны, которые были окрашены в малахитово-зеленый цвет.

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