Трагические домашние роды в Елгаве: что известно о приходе, который запрещал обращаться к врачам

Ранее Давис был широко известен как владелец "Svētes maiznīca". Об этом сообщает программа LTV Panorāma.

"Svētes maiznīca" до февраля 2019 года принадлежала отцу погибшей девушки или "пастыря" прихода. Сейчас владелец пекарни другой член прихода, сообщает LTV.

Случившееся привлекло внимание службы госбезопасности, где проверяют деятельность прихода.

Приход официально зарегистрирован и в нём около 170 членов, в том числе несколько несовершеннолетних детей.

О том, что кому-то была запрещена медицинская помощь, госучреждения жалоб не получали.

Согласно закону деятельность религиозной организации может запретить только суд. В случаях, когда религиозная организация не подчиняется или призывает к неповиновению закону, или если она своей деятельностью угрожает здоровью и нравственности других людей.

Как сообщалось, в Елгаве в страшных родах умерли мать и ребенок. Женщина была из религиозного прихода, который медицине предпочитает божью волю.

Сейчас проходит суд по этому нелегкому делу. Из обвинения изданию стало известно, что погибшей был 21 год, 14 мая у нее начались роды. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили роды принимать самостоятельно.

Ни у кого из них не было медицинского образования, роды были тяжелыми, у девушки были судороги, она теряла сознание. Ребеночек родился мертвым.

На следующий день девушке было плохо, ее рвало, а отец ей дал воды. "Это не помогло, она умерла от самой тяжелой формы беременного токсикоза - эклампсии", - пишет Latvijas Avīze.