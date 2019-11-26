Басков разразился гневным постом в защиту Ротару

Певец подчеркнул, что музыка находится вне политики, а многие украинские артисты сейчас выступают в России и получают российские национальные премии. "И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это по меньшей мере некрасиво!

Она поистине великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на ее хитах выросло несколько поколений", - написал Басков и назвал критику в адрес Ротару "травлей".

"Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это все начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно", - добавил певец и отметил, что гордится тем, что пел с Ротару на одной сцене и что "живет в одно время с легендой".