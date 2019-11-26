Центральному рынку придется расторгнуть договор с одним из арендаторов

Мэр Риги Олег Буров как держатель долей капитала Rīgas centrāltirgus (RCT) поручил правлению предприятия до 28 ноября представить на рассмотрение план действий по расторжению договора с Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta, на арендуемой которым территории ведется активная торговля контрабандными сигаретами.
Правлению RCT также поручено разработать проект нового арендного договора, предусмотрев в нем требование о том, что в дальнейшем договор может быть немедленно расторгнут по инициативе Центрального рынка, если правоохранительные органы констатируют какие-либо нарушения со стороны арендатора.
"Не вижу возможности для продолжения сотрудничества с арендатором, на чьей территории происходят незаконные действия, зафиксированные и Государственной полицией, и Латвийским телевидением.
Территория RCT на площади Гоголя не только пользуется криминальной известностью, но и является самой неухоженной на всем Центральном рынке", - заявил Буров.
Рижскому строительному управлению мэр поручил дать пояснения по юридическому статусу павильонов на площади Гоголя и возможных действиях после окончания срока их эксплуатации.
Как сообщалось ранее, 21 и 22 ноября полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров, несколько человек задержаны.