Центральному рынку придется расторгнуть договор с одним из арендаторов

Правлению RCT также поручено разработать проект нового арендного договора, предусмотрев в нем требование о том, что в дальнейшем договор может быть немедленно расторгнут по инициативе Центрального рынка, если правоохранительные органы констатируют какие-либо нарушения со стороны арендатора.

"Не вижу возможности для продолжения сотрудничества с арендатором, на чьей территории происходят незаконные действия, зафиксированные и Государственной полицией, и Латвийским телевидением.

Территория RCT на площади Гоголя не только пользуется криминальной известностью, но и является самой неухоженной на всем Центральном рынке", - заявил Буров.

Рижскому строительному управлению мэр поручил дать пояснения по юридическому статусу павильонов на площади Гоголя и возможных действиях после окончания срока их эксплуатации.