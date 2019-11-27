Возлюбленный Седоковой Тимма официально свободен: развод прошел в Риге и мирно

Эту информацию изданию "Комсомольская правда" сообщил пиар-агент украинской певицы, актрисы, теле- и радиоведущей, солистки "золотого" состава украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Анны Седоковой, с которой у спортсмена отношения, что уже ни для кого не секрет:

"Ни Янис, ни Анна не состоят в официальных отношениях. Пара работает, любит друг друга и строит крепкие отношения. Развод Яниса прошел в Риге мирно и по обоюдному согласию.

Все родители безумно любят своих детей и сделают все возможное, чтобы у них было самое счастливое детство. Сейчас Янис после сложной травмы готовится к играм, а Анна улетела к дочери Монике в Лос-Анджелес".

Бывшая супруга Яниса Тиммы, по словам источника, не имеет к нему претензий - они договорились обо всех нюансах совместного воспитания ребенка.

Напомним, некоторое время назадлатвийский баскетболист объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной. Тогда в СМИ появились слухи о том, что у него завязался роман с Анной Седоковой. Свои романтические отношения пара подтвердила в начале октября.