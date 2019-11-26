В Риге выступит звезда Modern Talking Дитер Болен

Дитер Болен (Dieter Bohlen) — знаменитый немецкий музыкант, получивший наибольшую известность после участия в известных проектах Modern Talking и Blue System.

Видео: Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul (Official Music Video)

Modern Talking занимала первые места в музыкальных чартах Германии и получили невероятное международное признание. Несмотря на успех, в 1987 году группа распалась и лишь ненадолго объединилась вновь в 1998.

В 2003 году пути участников дуэта разошлись окончательно.

В конце 1987 года Дитер Болен создал группу Blue System, бессменным лидером которой и оставался до ее распада в 1998 году. За время существования группы было выпущено 13 альбомов, 30 синглов и снято 23 видеоклипа.

Видео: Blue System- Romeo & Juliet /19.02.1992 RTL/

Последние годы Дитер Болен успешно продюсирует альбомы победителей телевизионного шоу Deutschland sucht den Superstar, многие из которых занимают лидирующие позиции в чартах Германии.

У телезрителей имя Дитера Болена ассоциируется с безжалостным, но справедливым критиком музыкальных исполнителей.

После многих лет перерыва певец вернулся на сцену и выступит в Риге с лучшими работами групп Modern Talking и Blue System.