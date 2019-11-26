В Риге выступит звезда Modern Talking Дитер Болен

В пятницу, 29 ноября, на сцене концертного зала Arēna Rīga со своей сольной программой выступит популярный немецкий певец Дитер Болен.
Дитер Болен (Dieter Bohlen) — знаменитый немецкий музыкант, получивший наибольшую известность после участия в известных проектах Modern Talking и Blue System.
Видео: Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul (Official Music Video)
Modern Talking занимала первые места в музыкальных чартах Германии и получили невероятное международное признание. Несмотря на успех, в 1987 году группа распалась и лишь ненадолго объединилась вновь в 1998.
В 2003 году пути участников дуэта разошлись окончательно.
В конце 1987 года Дитер Болен создал группу Blue System, бессменным лидером которой и оставался до ее распада в 1998 году. За время существования группы было выпущено 13 альбомов, 30 синглов и снято 23 видеоклипа.
Видео: Blue System- Romeo & Juliet /19.02.1992 RTL/
Последние годы Дитер Болен успешно продюсирует альбомы победителей телевизионного шоу Deutschland sucht den Superstar, многие из которых занимают лидирующие позиции в чартах Германии.
У телезрителей имя Дитера Болена ассоциируется с безжалостным, но справедливым критиком музыкальных исполнителей.
После многих лет перерыва певец вернулся на сцену и выступит в Риге с лучшими работами групп Modern Talking и Blue System.
В первой части концерта на сцену поднимется певица и композитор из Германии Лиан Росс, известная успешным кавером на песню Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss и на сайте www.manabilete.lv.