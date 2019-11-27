Ср, 27.11.2019
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Блондинка, исполняющая хит Metallica обнаженной, взбудоражила Интернет

ФОТО: скриншот с facebook.com

По просторам соцсети Facebook разлетелось видео, на котором фигуристая блондинка в распахнутой белой рубашке исполняет хит Nothing Else Matters группы Metallica. Этим роликом поделились уже более 121 000 человек.

На видео девушка предстает в весьма откровенном образе - ее грудь лишь частично прикрывает белая рубашка. 

Белокурая красавица поразила пользователей не только своим внешним видом, но и мастерством игры на пианино.

Люди тут же узнали в композиции известную песню группы Metallica - Nothing Else Matters, а Русский TVNET выяснил, что, на видео запечатлена порноактриса Китана Лур.

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