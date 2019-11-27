Блондинка, исполняющая хит Metallica обнаженной, взбудоражила Интернет

По просторам соцсети Facebook разлетелось видео, на котором фигуристая блондинка в распахнутой белой рубашке исполняет хит Nothing Else Matters группы Metallica. Этим роликом поделились уже более 121 000 человек.
На видео девушка предстает в весьма откровенном образе - ее грудь лишь частично прикрывает белая рубашка.
Белокурая красавица поразила пользователей не только своим внешним видом, но и мастерством игры на пианино.
Люди тут же узнали в композиции известную песню группы Metallica - Nothing Else Matters, а Русский TVNET выяснил, что, на видео запечатлена порноактриса Китана Лур.