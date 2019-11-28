Изгнание дьявола на Тейке: "Братан, хорош бухать" и деньги в пластиковом ведре

"Я была в этом лагере и в таком потоке купалась", - Людмила поворачивается ко мне и протягивает блокнот, куда я записываю свой номер телефона - в этот же вечер она позвонит мне, чтобы сказать, что "Бог любит меня".

Пастор Светлана более часа в разных формах рассказывает о том, что деньги для Бога жалеть нельзя. В центре проповеди лежит "личная история" о том, как она всю жизнь получала образование, работала на нескольких работах, однако из-за "нищенского мышления" не могла позволить себе лишнего. За долгие годы, по словам женщины, ей удалось накопить несколько тысяч евро, после чего она получила "откровение от Бога" о том, что должна пожертвовать эти деньги церкви - Бог обещал ей их приумножить.

"Творец обратился ко мне — в твоей тумбочке у кровати лежит жёлтый конверт, отдай его церкви. Я несколько дней была сама не своя, и лишь принеся деньги пастору, я обрела спокойствие". Собравшиеся восторженно аплодируют и кричат "Аллилуя".

Спустя некоторое время мужу значительно повысили зарплату, кроме того, она сама освободилась от "духа нищеты", - резюмирует Светлана.

"Бог сделал так, что банк, которому я была должна, ликвидировали"

Повышение зарплаты - не единственное "чудо, которое ей подготовил Бог". Пастор секты продолжает - уже будучи помазанным адептом церкви "Возрождение", Светлана приобрела в ипотеку дом, однако спустя несколько месяцев муж потерял работу и выплачивать долговые обязательства не было возможности.

"Потом я узнала, что из 900 долларов, которые я плачу банку, на погашение кредита уходит лишь 400, остальные 500 - это проценты, которые уходят на сигареты, на алкоголь, на наркотики детям этих зажравшихся банкиров", - срываясь на крик, эмоционально рассказывает Светлана. "Аминь! Аминь!", - вторит ей Сергей, обсуждающий в социальных сетях "использование растений в курительных целях и употребление алкоголя на лучших курортах".

История с ипотекой, которая якобы произошла со Светланой десять лет назад, также имеет вполне конкретный подтекст - женщина молилась, жертвовала богу, и он сделал так, что банк, который выдал ей заём, обанкротился. Это, по словам Светланы, решило все ее проблемы - "кредит пропал вместе с банком".

Люди, которым следовало бы знать, что в случае ликвидации финансовой организации её кредитный портфель не исчезает бесследно, а все долговые обязательства будут переданы другой организации, начинают аплодировать и в эйфории кричат "Аллилуя". Затем Светлана изрекает:

"С тех прошло десять лет... Десять! Вы же понимаете, о чём я!", в центре зала появляется пластиковое ведро для десятины.

Адепты, один за одним, открывают свои кошельки, складывают деньги в специально промаркированные конверты. Одни высыпают монеты, другие одну к одной складывают купюры разного номинала. "Вы можете пока ничего не делать", - шепчет мне Людмила. С облегчением выдыхаю, но, как оказалось позже, - напрасно.

Прихожане "Возрождения" кладут пожертвование в пластиковое ведро во время служения в Риге ФОТО: tvnet

Затем тех, кто испытывает особенные проблемы, приглашают вперед. Светлана кладет свою руку на голову прихожанам секты и кричит в микрофон: "Во имя Иисуса! Пошел вон, сатана!". Кто-то просто закрывает глаза, кто-то начинает трястись, некоторые плачут и падают на пол. Женщина лет 50-ти в сарафане в цветочек во время сеанса экзорцизма и вовсе начинает задыхаться и кашлять.

В небольшом зале для конференций становится душно.

Светлана зовет меня вперед чтобы провести "обряд причищения", я вежливо отказываюсь, все собравшиеся поворачиваются в мою сторону...

"Скажите, как будете готова, в любом случае, мы никого насильно не заставляем", - говорит пастор со сцены.

С момента начала "служения разрушения проклятий на финансовой сфере" прошло более двух с половиной часов. Большинство из последователей секты остаются на дополнительную молитву о библейском колледже. Я направляюсь в сторону выхода, Людмила спрашивает, где я живу, предлагает меня подвезти, а на мои отказы кричит мне в след: "Виктория, я вам обязательно позвоню! Бог любит вас!"