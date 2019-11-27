"Голый король": в Сети обсуждают фото лысого Киркорова

Российский фотограф Владимир Широков опубликовал в своём Instagram-аккаунте портрет обритого наголо Филиппа Киркорова.
На снимке, который снят крупным планом, артист смотрит прямо в камеру, немного прикрывая лицо руками.
"Ого, я даже не узнала его", "Брутал", "Фантомас", "Показалось,что Константин Райкин, сначала. Огонь — глаза!", "Филипп вырастит волосы. И это не сумасшествие. Перегрузка, но унылым он не будет", "Страшен до блеска", "Значит, он в парике всегда? Голый король..." — обсуждают снимок в соцсети.
Стоит отметить, что большинство комментариев содержат комплименты артисту и многие подчеркивают, что ему так идёт больше.
В Instagram-профиле самого артиста подобных фотографий нет.