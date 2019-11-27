Ср, 27.11.2019
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"Голый король": в Сети обсуждают фото лысого Киркорова

Филипп Киркоров

ФОТО: ITAR-TASS/Reuters

Российский фотограф Владимир Широков опубликовал в своём Instagram-аккаунте портрет обритого наголо Филиппа Киркорова.

На снимке, который снят крупным планом, артист смотрит прямо в камеру, немного прикрывая лицо руками.

"Ого, я даже не узнала его", "Брутал", "Фантомас", "Показалось,что Константин Райкин, сначала. Огонь — глаза!", "Филипп вырастит волосы. И это не сумасшествие. Перегрузка, но унылым он не будет", "Страшен до блеска", "Значит, он в парике всегда? Голый король..." — обсуждают снимок в соцсети.

Стоит отметить, что большинство комментариев содержат комплименты артисту и многие подчеркивают, что ему так идёт больше. 

В Instagram-профиле самого артиста подобных фотографий нет. 

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