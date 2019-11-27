Девочка с аномально тонкими ногами озадачила пользователей Сети

На фото девочка стоит на улице, держа в руках перед собой пакет с попкорном. При этом

цвет высохшей травы настолько сливается с цветом попкорна, что кажется, что у ребенка очень тонкие ноги - большая их часть закрыта пакетом.

Фотография сначала появилась на Reddit, а позднее разошлась по соцсетям - на Пикабу, в "ВКонтакте" и Twitter. Эта публикация собрала уже более 94 тысяч лайков и около тысячи комментариев.

"Нереалистичные стандарты красоты", - в шутку заметил один из фолловеров. Многие признались, что, даже несмотря на уточнение автора о пакете с попкорном, они далеко не сразу поняли, в чем заключается иллюзия.

"Тут я попал впросак, подумал, что у нее какая-то странная деформация ног", "Мне потребовалось около минуты, чтобы разглядеть пакет с попкорном",