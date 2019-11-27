Серябкина отказалась ехать в кругосветное путешествие с Фадеевым

Примерно две недели назад продюсер объявил, что планирует работать над альбомом во время кругосветного путешествия, которое должно длится 111 дней.

"Мы с новыми артистами хотим сделать это в океане. Мне кажется, это интересная идея. Будем вести оттуда трансляцию, возьмем с собой съемочную группу. О сроках сообщим позже", — подчеркнул Фадеев.

Оказалось, что в составе творческой группы нет имени Ольги Серябкиной. У звезды назначено много концертов.

"Я никуда не собираюсь, остаюсь здесь. У меня очень плотный график, весь декабрь расписан под корпоративы. Устаю, конечно, но об издержках профессии рассказывать не буду — у меня все прекрасно", — приводит издание слова Серябкиной.

Напомним, Ольге повезло больше, чем другим исполнителям лейбла Фадеева. Ей перешли права на исполнение всех песен группы SEREBRO. Певице, которая теперь активно занимается сольной карьерой под псевдонимом MOLLY, это на руку. Как говорит сама звезда, этот год был для нее весьма удачным, пишет Starhit.