"А это точно не мужик?": поклонники раскритиковали новый снимок Нино Нинидзе топлес
Совсем недавно Нино Нинидзе выложила в своём Instagram-аккаунте весьма пикантный снимок. Не все пользователи Сети были в восторге от фото.
После расставания с телеведущей Ксенией Собчак у Максима Виторгана завязался роман с актрисой Нино Нинидзе. И, кажется, паре хорошо вместе.
Буквально на днях Нино Нинидзе, известная нежеланием выставлять на публику личную жизнь, выложила фото в Instagram.
На черно-белом снимке Нино позирует топлес лежа на полу в мужских брюках с ремнем. Она прикрывает обнаженную грудь руками, обняв себя за плечи. Образ завершает стрижка, уложенная "под мальчика".
Некоторые из фанатов не оценили данную публикацию. Ряд комментаторов принял звезду за мужчину.
"Какой красивый брат у тебя!", "А это точно не мужик?", "Это не тетечка, это дядечка", "Унисекс", "Как-то очень... по мужски:)", "Нино, ну зачем тебе эти атмосферные фотосессии! Не надо обнажаться, дитя мое! Мамам это больно!" - пишут под снимком пользователи.