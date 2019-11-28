"А это точно не мужик?": поклонники раскритиковали новый снимок Нино Нинидзе топлес

После расставания с телеведущей Ксенией Собчак у Максима Виторгана завязался роман с актрисой Нино Нинидзе. И, кажется, паре хорошо вместе.

Буквально на днях Нино Нинидзе, известная нежеланием выставлять на публику личную жизнь, выложила фото в Instagram.

На черно-белом снимке Нино позирует топлес лежа на полу в мужских брюках с ремнем. Она прикрывает обнаженную грудь руками, обняв себя за плечи. Образ завершает стрижка, уложенная "под мальчика".

Некоторые из фанатов не оценили данную публикацию. Ряд комментаторов принял звезду за мужчину.