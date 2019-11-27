В Риге покажут ледовое шоу "Алиса в Стране чудес"

"Для меня музыкальное оформление этого спектакля можно выразить одной фразой – мечта детства. Это сказка, которую прочитал, когда был маленьким, и теперь пытаешься озвучить, будучи взрослым. Музыка призвана передать не только волшебство того, что приключается с главной героиней, но и внутренние перемены самой Алисы".