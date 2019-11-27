В Риге покажут ледовое шоу "Алиса в Стране чудес"

24 декабря в 18:00 в зале Арены Риги состоится ледовое шоу по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" с участием финалистки "Голос.Дети-3" Ярославы Дегтяревой, Лусинэ Геворкян (группа LOUNA) и композитора Алексея Галинского, сообщает портал balticevents.info.
В новом ледовом шоу победители и призеры мировых соревнований предстанут в любимых образах: юной, но очень самостоятельной и любознательной Алисы, мастера своего дела Безумного Шляпника, элегантного, но постоянно исчезающего Чеширского Кота, веселых и непослушных ТРА-ЛЯ-ЛЯ и ТРУ-ЛЯ-ЛЯ, торопыги Белого кролика, любителя чая Мартовского Зайца, хулиганки Мышки Сони, беспощадной Красной Королевы, страшного и ужасного Бармоглота.
Помимо блестящей актерской игры, артисты выполнят на льду тройные прыжки, акробатические элементы, вращения и экстремальные поддержки.
Главный композитор спектакля Алексей Галинский:
"Для меня музыкальное оформление этого спектакля можно выразить одной фразой – мечта детства. Это сказка, которую прочитал, когда был маленьким, и теперь пытаешься озвучить, будучи взрослым. Музыка призвана передать не только волшебство того, что приключается с главной героиней, но и внутренние перемены самой Алисы".
Специально для спектакля "Алиса в Стране чудес на льду" лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко записал песню Чеширского Кота с характерным названием "Съешь меня!", усиливающую атмосферу фантасмагории сказки Кэрролла, в которой герои теряют головы, а от котов остается только улыбка.
Спектакль построен на масштабных видео-декорациях, которые погружают зрителя внутрь картинки таким образом, чтобы каждый смог испытать эффект реального присутствия в воображаемой стране чудес.
Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут, включая антракт 20 минут.
Билеты на спектакль доступны во всех кассах Biļešu Serviss.