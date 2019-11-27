В преддверии выхода сериала от Netflix рижане сняли клип по мотивам "Ведьмака"

Группа The Steel Mustang сняли ещё одно музыкальное видео по мотивам популярной книжной и игровой серии – "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.
Многие люди в преддверии выхода сериала от Netflix, который выйдет в канун нового года, но в Латвии уже готов свой ролик на эту тему.
Главный герой Геральт охотник на монстров и приёмный отец девочки по имени Цири (дитя предназначения) которую играла девушка по имени Иева Алсберга из Латвии.
"В клипе мы решили мы решили показать как бы выглядело одно из приключений Ведьмака в реальной жизни, где главному герою Геральту нужно спасти свою приёмную дочь, где отображена знаменитая карточная игра в Гвинт и борьба с Дикой охотой и её предводителем Эредином которого сыграл косплеер Dovydas Rapolis из Литвы.
Клип снял Алекс Спиридонов, с записью помог Вадим Знаменский, а грим выполнен Кристиной Михаиловой из www.stilistuskola.lv.
Съемочной площадкой стали ресторан Rozengrals, конюшня Darzini и совершенно потрясающий Цессиский замок.
Бои ставились под руководством мэтра меча Юлиана Ризова в реконструкторском клубе комтуриа рига.