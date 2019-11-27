В преддверии выхода сериала от Netflix рижане сняли клип по мотивам "Ведьмака"

"В клипе мы решили мы решили показать как бы выглядело одно из приключений Ведьмака в реальной жизни, где главному герою Геральту нужно спасти свою приёмную дочь, где отображена знаменитая карточная игра в Гвинт и борьба с Дикой охотой и её предводителем Эредином которого сыграл косплеер Dovydas Rapolis из Литвы.