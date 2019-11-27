Контрабанда сигарет: преступники грамотно используют лазейки в законах

Необходимость в такой встрече возникла после резонансного дела о незаконном обороте акцизных товаров на Центральном рынке.

Начальник Госполиции Интс Кюзис на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, комментируя недавние обыски на Центральном рынке, напомнил, что в 2013 году из Уголовного закона было исключено понятие повторяемости нарушений, и теперь административные нарушения (в данном случае - торговля нелегальными сигаретами на рынке) не могут привести к уголовной ответственности, даже если фиксируются регулярно.

Он рассказал, что в Даугавпилсе, например, есть четыре человека, на которых составлено 700-800 протоколов об административных нарушениях, но ни один штраф не уплачен и никто не собирается их платить.

Второе обстоятельство, которое мешает бороться с торговцами нелегальными сигаретами, - это оговоренное в законе количество сигарет, при котором наступает уголовная ответственность.

Чтобы привлечь человека к уголовной ответственности, у него нужно найти 50 000 сигарет, то есть 2500 пачек или 250 блоков.

Торговцы сигаретами знают закон и не держат такое количество сигарет в своих тайниках.

По словам госсекретаря МВД Дмитрия Трофимова, министры внутренних дел и юстиции Сандис Гиргенс и Янис Борданс договорились в пятницу провести встречу с участием госсекретарей министерств, Кюзиса и других должностных лиц, чтобы обсудить изменение политики наказаний по отношению к лицам, участвующим в нелегальном обороте сигарет.

Решением могло бы стать их привлечение к уголовной ответственности, но для этого нужны дискуссия и соглашение между министерствами.

Трофимов рассказал, что еще в мае МВД обращало внимание на то, что действующие наказания не эффективны, и вместо штрафов нужно применять принудительные работы. Так как механизм применения принудительных работ требует расходов, предложение не получило поддержки.

Как сообщалось, на прошлой неделе Госполиция провела ряд обысков на Рижском центральном рынке, в которых участвовали также антитеррористическое подразделение "Омега", батальон спецназа и работники нескольких полицейских участков.

В общей сложности на территории рынка, в торговых точках и по различным адресам в Рижском регионе было проведено 89 обысков, в результате которых изъято 8 210 единиц табачных изделий и около 11 литров алкогольных напитков без латвийских акцизных марок.

Кроме того, было обнаружено 40 560 евро, шесть похожих на огнестрельное оружие предметов, 249 единиц боеприпасов, различные носители информации и бухгалтерские документы, автомашина BMW X3 и другие предметы, связанные с расследуемым преступлением.