Появились новые подробности о борделе в центре Риги, где работали иностранки

По подозрению в создании, содержании, эксплуатации и финансировании борделя, а также за сутенерство в группе полиция задержала трех мужчин, тем самым прекратив деятельность борделя.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Согласно имеющейся у полиции информации, этот бордель действует в центре Риги с начала этого года.

На момент прибытия полиции в борделе были четыре женщины-иностранки, которые оказывали сексуальные услуги клиентам. Однако выяснилось, что в борделе была весьма часта смена кадров, передает Degpunktā.

За предоставление "крыши", сутенёры основательно обогащались за счёт проституток, отнимая как минимум 40% от их заработка.