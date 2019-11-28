Появились новые подробности о борделе в центре Риги, где работали иностранки

Сотрудники Управления рижского региона Госполиции в минувшие выходные закрыли бордель, в котором работали иностранки. В программе Degpunktā рассказали о новых подробностях "дома удовольствий".
По подозрению в создании, содержании, эксплуатации и финансировании борделя, а также за сутенерство в группе полиция задержала трех мужчин, тем самым прекратив деятельность борделя.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Согласно имеющейся у полиции информации, этот бордель действует в центре Риги с начала этого года.
На момент прибытия полиции в борделе были четыре женщины-иностранки, которые оказывали сексуальные услуги клиентам. Однако выяснилось, что в борделе была весьма часта смена кадров, передает Degpunktā.
За предоставление "крыши", сутенёры основательно обогащались за счёт проституток, отнимая как минимум 40% от их заработка.
Видео: Сюжет Degpunktā