Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Один из пассажиров решил снять происходящее на видео и разместить в Сети. На кадрах видно, как 29-летний мужчина, страдающий от лишнего веса, не может самостоятельно встать с унитаза.

"Я не умру в туалете!" - кричит Затравкин. После чего другие пассажиры и бортпроводники начинают вытягивать его оттуда за руки и в конце концов помогают выйти.

Отмечается, что изначально информация об инциденте появилась в Telegram-канале "Небожена", приписываемом российской журналистке Божене Рынске.

По его информации, инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, на борту Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву. В посте также указано, что подобные ситуации происходили с Затравкиным неоднократно.

Позже, комментируя произошедшее, пианист заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.