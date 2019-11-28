Жара! Ольга Орлова разделась догола на Сейшелах

Вот уже несколько дней российская певица и телеведущая Ольга Орлова находится на Сейшелах, где наслаждается экзотической природой, солнцем и океаном, не забывая о своих поклонниках в соцсетях.
Накануне 42-летняя ведущая "Дома-2" опубликовала в Instagram весьма провокационное фото, на котором предстала абсолютно голой, прикрывшись лишь пальмовыми листьями. "Доброе утро", - коротко подписала снимок Ольга.
"Так и знала, что все купальники дома забудешь, привезти?" - пошутила над ней в комментариях коллега по телепроекту и близкая подруга Ксения Бородина.
Подписчики Орловой неоднозначно отреагировали на ее откровенный снимок. "Молодец, без комплексов", "Вот это фигура!" - восхищаются одни. "Стыдоба", "На это же смотрит ваш сын!" - возмущаются другие. А вы что скажете?