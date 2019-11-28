СМИ: Меган Маркл готовится стать мамой во второй раз

По информации издания, Маркл якобы уже рассказала своим друзьям о грядущем пополнении в семье.

Впрочем, афишировать интересное положение экс-актриса в ближайшее время не собирается, однако, по словам источника, уже вовсю подыскивает госпиталь, в котором будет рожать. И находится он не на территории Великобритании.

Герцогиня хочет, чтобы ее второй ребенок появился на свет в США.

"Меган уже говорила друзьям, что когда будет рожать следующего ребенка, сделает это в Лос-Анджелесе, где сама родилась и выросла. Она не хочет больше жить в изоляции",

- приводит таблоид слова инсайдера.

И это не удивительно - Меган с трудом перенесла первую беременность, когда за ней постоянно следили папарацци, а поговорить с кем-то по душам не было никакой возможности, ведь все ее близкие друзья остались в Америке.

В пользу того, что информация СМИ насчет второй беременности герцогини может быть правдивой говорит якобы ее повышенный интерес к темам планирования ребенка, беременности и родов. Кроме того, издание отмечает, что во время встречи с семьями военнослужащих принц Гарри интересовался, как живется парам с двумя детьми.

Сами герцог и герцогиня Сассекские слухи о скором пополнении в семействе никак не прокомментировали, зато опубликовали трогательный пост в честь второй годовщины своей помолвки.

"В этот день два года назад, 27 ноября 2017-го, принц Гарри и Меган Маркл анонсировали новость о своей помолвке, позже став герцогом и герцогиней Сассекскими.

После этого они отпраздновали годовщину свадьбы и стали родителями сына Арчи", - написала пара о себе в третьем лице.