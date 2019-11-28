СМИ: Меган Маркл готовится стать мамой во второй раз

Герцогиня Сассекская беременна во второй раз, сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на близкое окружение Меган.
По информации издания, Маркл якобы уже рассказала своим друзьям о грядущем пополнении в семье.
Впрочем, афишировать интересное положение экс-актриса в ближайшее время не собирается, однако, по словам источника, уже вовсю подыскивает госпиталь, в котором будет рожать. И находится он не на территории Великобритании.
Герцогиня хочет, чтобы ее второй ребенок появился на свет в США.
"Меган уже говорила друзьям, что когда будет рожать следующего ребенка, сделает это в Лос-Анджелесе, где сама родилась и выросла. Она не хочет больше жить в изоляции",
- приводит таблоид слова инсайдера.
И это не удивительно - Меган с трудом перенесла первую беременность, когда за ней постоянно следили папарацци, а поговорить с кем-то по душам не было никакой возможности, ведь все ее близкие друзья остались в Америке.
В пользу того, что информация СМИ насчет второй беременности герцогини может быть правдивой говорит якобы ее повышенный интерес к темам планирования ребенка, беременности и родов. Кроме того, издание отмечает, что во время встречи с семьями военнослужащих принц Гарри интересовался, как живется парам с двумя детьми.
Сами герцог и герцогиня Сассекские слухи о скором пополнении в семействе никак не прокомментировали, зато опубликовали трогательный пост в честь второй годовщины своей помолвки.
"В этот день два года назад, 27 ноября 2017-го, принц Гарри и Меган Маркл анонсировали новость о своей помолвке, позже став герцогом и герцогиней Сассекскими.
После этого они отпраздновали годовщину свадьбы и стали родителями сына Арчи", - написала пара о себе в третьем лице.
Что ж, остается ждать официального сообщения королевской семьи.