"Невыносимая боль": Мадонна отменила концерты и обратилась к поклонникам

Американская популярная певица Мадонна отменила ряд концертов. Об этом сообщает Variety.
Мадонна сделала заявление, которое расстроило поклонников звезды. Ранее она сказала аудитории в Сан-Франциско, что страдает от разрыва связки.
Теперь ее здоровье ухудшилось, поэтому ей пришлось отменить и другие запланированные концерты.
Мадонна отменила даты гастрольного тура Madame X в Бостоне в среду, заявив, что она испытывала "невыносимую" боль и не сможет выступать. Мадонна отменила выступления в Бостоне 30 ноября, 1 и 2 декабря. Деньги за билеты зрители получат обратно.
"Пожалуйста, простите этот неожиданный поворот событий. Каждое вечернее шоу приносит мне столько радости, что его отмена – своеобразное наказание для меня. Впрочем, невыносимая боль, которую я сейчас ощущаю, мешает мне. Я должна отдыхать и выполнять приказы врачей, чтобы вернуться сильнее и продолжить путешествие со всеми вами", – заявила Мадонна в Instagram.
Промоутер звезды подтвердил эту новость
View this post on Instagram
Please forgive this unexpected turn of events. Doing my show every night brings me so much joy and to cancel is a kind of punishment for me but the pain I’m in right now is overwhelming and I must rest and follow doctors orders so i can come back stronger and better and continue the Madame ❌ journey with all of you. #madamextheatre