"Невыносимая боль": Мадонна отменила концерты и обратилась к поклонникам

"Пожалуйста, простите этот неожиданный поворот событий. Каждое вечернее шоу приносит мне столько радости, что его отмена – своеобразное наказание для меня. Впрочем, невыносимая боль, которую я сейчас ощущаю, мешает мне. Я должна отдыхать и выполнять приказы врачей, чтобы вернуться сильнее и продолжить путешествие со всеми вами", – заявила Мадонна в Instagram.