Пт, 29.11.2019
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  • "Невыносимая боль": Мадонна отменила концерты и обратилась к поклонникам

"Невыносимая боль": Мадонна отменила концерты и обратилась к поклонникам

ФОТО: Reuters/LETA

Американская популярная певица Мадонна отменила ряд концертов. Об этом сообщает Variety.

Мадонна сделала заявление, которое расстроило поклонников звезды. Ранее она сказала аудитории в Сан-Франциско, что страдает от разрыва связки.

Теперь ее здоровье ухудшилось, поэтому ей пришлось отменить и другие запланированные концерты.

Мадонна отменила даты гастрольного тура Madame X в Бостоне в среду, заявив, что она испытывала "невыносимую" боль и не сможет выступать. Мадонна отменила выступления в Бостоне 30 ноября, 1 и 2 декабря. Деньги за билеты зрители получат обратно.

"Пожалуйста, простите этот неожиданный поворот событий. Каждое вечернее шоу приносит мне столько радости, что его отмена – своеобразное наказание для меня. Впрочем, невыносимая боль, которую я сейчас ощущаю, мешает мне. Я должна отдыхать и выполнять приказы врачей, чтобы вернуться сильнее и продолжить путешествие со всеми вами", – заявила Мадонна в Instagram.

Промоутер звезды подтвердил эту новость

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