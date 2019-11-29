Участник шоу "Танцы" разыскивается за мошенничество

"Как мы в это все поверили, уже другой вопрос — вынос мозга был мощный. И в доверие неплохо втирался, предложил мне отношения, чтоб я еще раз повелась на какое-то дерьмо. Позанимал у нас деньги, а после того как я начала трясти с него расписку, скрылся", - цитирует одну из танцовщиц StarHit.ru.