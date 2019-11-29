Участник шоу "Танцы" разыскивается за мошенничество

Участник четвертого сезона шоу "Танцы" на ТНТ Эльсевар Мурадов приобрел некую популярность. Он стал преподавателем танцев, но оказалось, что парень решил обманывать народ. Об этом пишет StarHit.ru.
В Сети несколько человек пожаловались на участника проекта "Танцы" Эльсевара Мурадова. Известно, что после теле-шоу парень работал в различных танцевальных школах, учил желающих танцевать хип-хоп. В Казани он собрал танцевальную группу преимущественно из девушек, чтобы якобы сотрудничать с компанией RAAVA MUSIC.
Мурадов сказал танцовщицам, что они будут сниматься в клипах и сотрудничать с лейблом. Он собрал с девушек все сбережения. Но известно, что парень собирал деньги на якобы лечение больного отца и прочие трудности.
"Как мы в это все поверили, уже другой вопрос — вынос мозга был мощный. И в доверие неплохо втирался, предложил мне отношения, чтоб я еще раз повелась на какое-то дерьмо. Позанимал у нас деньги, а после того как я начала трясти с него расписку, скрылся", - цитирует одну из танцовщиц StarHit.ru.
К слову, девушка уже обратилась в полицию, а лебл опроверг информацию о каком-либо сотрудничестве.