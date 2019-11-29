Директор театра имени Чехова о премии "Ночь лицедеев": мы чувствуем себя лишними

Актеры русского театра играют в латышских театрах — и наоборот, в русском театре ставят спектакли латышские режиссеры, мы дружим и чувствуем себя одним из театров Латвии — так происходит в повседневной жизни, рассказывает директор Рижского русского театра Дана Бйорк. Но, как только наступает 23 ноября, на церемонии вручения театральных премий "Ночь лицедеев" театр как будто оказывается в параллельной реальности. И это повторяется из года в год.

"В этом году, пока сидела в театре Дайлес почти 4 часа, наш театр не был упомянут ни один раз. И я здесь хочу разделить очень жёстко: здесь не идёт речь о номинациях и призах, речь идет именно об ощущении того, что мы тоже есть в этом празднике. Сценарий праздника, вся режиссура основана только на актуальностях латышского театра, какие-то шутки внутритеатральные — только на базе латышских театров", — заявила Бйорк

За 4 часа церемонии театр не был упомянут на сцене ни разу, за исключением объявления номинаций, с сожалением замечает Дана Бйорк. В Союзе театральных работников, которые организуют Ночь лицедеев, уверяют, что никого намеренно не игнорировали.

"Насколько я знаю, творческая команда просила все театры прислать описание своих театральных событий. Русский театр на это письмо не ответил, были и другие театры, которые не ответили, а мы можем опираться только на ту информацию, которую знаем", — подчеркнула Дайга Шилиня, глава Союза театральных работников, организатор премии "Ночь лицедеев"

В театре Чехова говорят, что никакого письма не получали. Но если таковое было, то странно, что творческая команда не поинтересовалась, почему театр не ответил, если они действительно хотели включить события театра в сценарий. Впрочем, по словам Даны Бйорк, открытое письмо было написано не с воинственной целью и не с целью противопоставить две общины.

"Я и весь наш коллектив настроен на диалог, на дружбу, на совместное развитие и на подъем культуры Латвии вместе, а не по отдельности. Такая цель письма: не задеть, не обидеть, а донести эмоциональное ощущение нашего театра. Мы хотим ощущать себя настолько же радостными, выходя из зала 23 ноября, как и все латышские театры", — добавила Бйорк.

Известный театральный критик Силвия Радзоба в своем twitter уже два дня отвечает на многочисленные комментарии о письме Бйорк. В поддержку её позиции.

"Лично я думаю, что волнение директора Бйорк является вполне обоснованным... Это очень хорошо, что Рижский русский театр хочет быть частью Латвии. По моему мнению, так было всегда. По моему предложению в 1990 году, когда писали новую историю театра, мы писали историю не только латышского, но латвийского театра", — пишет она.

Поддерживает Дану Бйорк и триумфатор "Ночи лицедеев", режиссер Элмар Сеньков:

"Я надеюсь, что Дана и делает, и будет делать, чтобы интеграция в нашей среде не была проблемой и мы вместе могли отмечать праздник театра".

Открытое письмо Даны Бйорк будет обсуждаться в Союзе театральных работников 9 декабря.