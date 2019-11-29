"Возраст - это свобода!": 57-летняя Роза Сябитова выложила обнаженное фото

В подписи к этой публикации Сябитова процитировала итальянскую актрису Изабеллу Росселлини: "Возраст - это свобода!". И от себя добавила: "Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется".

Телеведушая также отметила, что в этот период жизни становится неважным мнение подруг и мужчин.

"В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как прическа, как реснички?"

- написала она.

Сябитова призналась, что рада быть частью поколения женщин, у которых впереди большая интересная жизнь.