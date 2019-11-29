"Возраст - это свобода!": 57-летняя Роза Сябитова выложила обнаженное фото

Самая известная сваха России, соведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова порассуждала в Instagram о жизни женщин после 50 лет. Свой пост телеведущая сопроводила серией снимков, на одном из которых позирует без одежды.
В подписи к этой публикации Сябитова процитировала итальянскую актрису Изабеллу Росселлини: "Возраст - это свобода!". И от себя добавила: "Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется".
Телеведушая также отметила, что в этот период жизни становится неважным мнение подруг и мужчин.
"В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как прическа, как реснички?"
- написала она.
Сябитова призналась, что рада быть частью поколения женщин, у которых впереди большая интересная жизнь.
Стоит отметить, что некоторые пользователи похвалили ведущую в комментариях, однако нашлись и те, кто жестко осудил ее за слишком откровенное фото. "Совсем сдурела Роза на старости лет", "Не обязательно оголяться", - возмущаются они.
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Кто мы - Женщины, которым за 50 лет? . Бабушки, участь которых пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио «Маяк»? . Или Крутые бабки – феномен нашего времени? . Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, «Возраст – это свобода!». Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты – свободна! . Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою задницу, тебе начхать, что скажут занудные подруги. . Любая причёска, цветастое платье, кеды. «О, моя маленькая бейба!», как пел Сукачев. . В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как причёска, как реснички? Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых ещё впереди большая интересная жизнь. . А на что вы хотите потратить свои золотые и счастливые годы? #розасябитова #свахасябитова #давайпоженимся #советысябитовой #родовоегнездо